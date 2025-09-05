Begin typing your search above and press return to search.
    ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന് ക​ന്ന​ട പേ​ര് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

    ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം സ്വീ​ക​രി​ക്കും
    ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന് ക​ന്ന​ട പേ​ര് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി
    ഗ്രേറ്റർ ബംഗളൂരു അതോറിറ്റിക്ക് കന്നഡ നാമം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കന്നഡ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തകർ വട്ടാൽ നാഗരാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജി.ബി.എ ഓഫിസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബി.​ബി.​എം.​പി പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട് ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പേ​രി​നെ ചൊ​ല്ലി വി​വാ​ദം പു​ക​യു​മ്പോ​ൾ ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന് ക​ന്ന​ട പേ​ര് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പേ​ര് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഭ​ര​ണ​ഭാ​ഷ​യും മാ​തൃ​ഭാ​ഷ​യും ക​ന്ന​ട ആ​ണെ​ന്ന​ന്ന​തി​നാ​ൽ​ത​ന്നെ ക​ന്ന​ട ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ക​ന്ന​ട പ​ദം ല​ഭി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന് പു​ന​ർ​നാ​മ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​ണ് ബി.​ബി.​എം.​പി എ​ന്ന പേ​ര് മാ​റ്റി ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി​യാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​ത്. ഇ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പേ​രി​നെ​​ച്ചൊ​ല്ലി അ​നു​കൂ​ലി​ച്ചും പ്ര​തി​കൂ​ലി​ച്ചും നി​ര​വ​ധി ക​മ​ന്റു​ക​ൾ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഗ്രേ​റ്റ​ർ എ​ന്ന വാ​ക്ക് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്റെ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള വ​ള​ർ​ച്ച​യെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ചി​ല​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ൾ ആ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ജോ​ലി​ക​ൾ ചെ​യ്യു​ക​യെ​ന്നും ജി.​ബി.​എ ജോ​ലി​ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് ചെ​യ്യു​ക​യെ​ന്നും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ സ​മ​യം വേ​ണ​മെ​ന്നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി നി​കു​തി അ​ട​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:sivakumarKannadametro news
