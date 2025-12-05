Begin typing your search above and press return to search.
    മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന ഹൈ​കോ​ട​തി ബെ​ഞ്ചി​ന് ആ​വ​ശ്യം; ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

    മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന ഹൈ​കോ​ട​തി ബെ​ഞ്ചി​ന് ആ​വ​ശ്യം; ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി
    മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി ബെ​ഞ്ച് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക സം​ഘം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് നി​വേ​ദ​നം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    മം​ഗ​ളൂ​രു: മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ഷ​യം ക​ർ​ണാ​ട​ക ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു. തീ​ര​ദേ​ശ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രു​ടെ സം​ഘം ഈ ​ആ​വ​ശ്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് നി​വേ​ദ​നം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    തീ​ര​ദേ​ശ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള നീ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി ബെ​ഞ്ച് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി ബെ​ഞ്ച് പ്ര​ക്ഷോ​ഭ സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ല ​ഇ​വാ​ൻ ഡി​സൂ​സ എം.​എ​ൽ.​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്. മം​ഗ​ളൂ​രു ബാ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ഘ​വേ​ന്ദ്ര എ​ച്ച്.​വി, പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ എം.​പി. നൊ​റോ​ണ, ടി.​എ​ൻ പൂ​ജാ​രി, എം.​ആ​ർ ബ​ല്ലാ​ൽ, എം. ​യ​ശ​വ​ന്ത മ​രോ​ളി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്ഗ​ർ, നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ സ​ൽ​മാ​ര, മം​ഗ​ളൂ​രു ബാ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ജി​ത് കു​മാ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​ധ​ർ എ​ച്ച്., ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ്യോ​തി, ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല ബാ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റി​ച്ചാ​ർ​ഡ് ഡി​കോ​സ്റ്റ, പു​ത്തൂ​ർ ബാ​ർ അ​സോ​. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​ഗ​ന്നാ​ഥ് റൈ, ​മൂ​ഡ്ബി​ദ്രി ബാ​ർ അ​സോ​. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ, സു​മ​ന ശ​ര​ൺ, ശാ​ലി​നി എ​ന്നി​വ​ർ നി​വേ​ദ​ക സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:High Court BenchBangalore News
