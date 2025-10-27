Begin typing your search above and press return to search.
    ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​മാ​ന്തം; വി​നി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വീ​ഴ്ച

    പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ്ധ​തി ഫ​ണ്ട് 715 കോ​ടി; അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത് 178 കോ​ടി
    ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​മാ​ന്തം; വി​നി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വീ​ഴ്ച
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ന്ന​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഫ​ണ്ട് വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര വീ​ഴ്ച​യെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പം. 2025-26 ബ​ജ​റ്റ് വി​ഹി​ത​ത്തി​ൽ 33 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി അ​ടു​ത്ത മാ​സം സ്ഥാ​നം ഒ​ഴി​യു​മ്പോ​ഴും വി​നി​യോ​ഗ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പ​രി​താ​പ​ക​ര​മാ​ണ്. ബ​ജ​റ്റി​ൽ നീ​ക്കി​വെ​ച്ച വ​ലി​യ തു​ക​ക​ൾ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വ​കു​പ്പി​ന് കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ത​ല​ത്തി​ൽ അ​മാ​ന്തം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്.

    ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ മ​ന്ത്രി ബി.​ഇ​സെ​ഡ്. സ​മീ​ർ അ​ഹ്മ​ദ് ഖാ​നും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ യു. ​നി​സാ​ർ അ​ഹ്മ​ദും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഫ​ണ്ട് എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ത​ൽ​പ​ര​രാ​ണെ​ങ്കി​ലും മ​തി​യാ​യ പി​ന്തു​ണ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന നി​ല​യി​ല​ല്ല ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണ​വും താ​മ​സ​വും ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന വി​ദ്യാ​സി​രി സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ 10 മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സം 1500 രൂ​പ സ്റ്റൈ​പ്പ​ൻ​ഡ് ബ​ജ​റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് 50 ശ​ത​മാ​നം ഫ​ണ്ട് (25 കോ​ടി രൂ​പ) സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു.

    ഈ ​മാ​സം 25 വ​രെ ഈ ​സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് ഒ​രു കു​ട്ടി​ക്കു​പോ​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ൽ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വ​കു​പ്പി​ന് 17.5 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ 50 ശ​ത​മാ​നം ഫ​ണ്ട് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ വി​നി​യോ​ഗ​വും പൂ​ജ്യ​മാ​ണ്. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ കോ​ള​നി വി​ക​സ​ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ 1000 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ക​ർ​മ പ​ദ്ധ​തി, സാം​സ്കാ​രി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ളം മ​ൾ​ട്ടി പ​ർ​പ്പ​സ് ഹാ​ളു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ള്ളാ​ളി​ൽ ഹോ​സ്റ്റ​ൽ സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള പി.​യു കോ​ള​ജ്, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വ​ഖ​ഫ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന പ്ലോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ 16 പു​തി​യ വ​നി​ത കോ​ള​ജു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ബ​ജ​റ്റി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ചി​ല​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഫ​യ​ലു​ക​ൾ ഭ​ര​ണ നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത​ല​ത്തി​ൽ മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. ഭ​വ​ന വ​കു​പ്പു​കൂ​ടി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന മ​ന്ത്രി സ​മീ​ർ അ​ഹ്മ​ദ് ഖാ​നെ​തി​രെ വീ​ടു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പ​ണം നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ഖം ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ഫ​ണ്ടി​നാ​യി ശ​ബ്ദം ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല​ത്രെ.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വ​കു​പ്പി​ന്റെ സ്വ​ന്തം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം പ്ര​ധാ​ന ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഫ​ണ്ടി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗം ഇ​തു​വ​രെ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ച 715 കോ​ടി​യി​ൽ 178.75 കോ​ടി മാ​ത്ര​മേ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ളൂ. ഇ​ത് മൊ​ത്തം ഫ​ണ്ടി​ന്റെ 25 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ്.

    ന​ഗ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ചേ​രി​ക​ളു​ടെ​യും കോ​ള​നി​ക​ളു​ടെ​യും വി​ക​സ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക്കാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ച 400 കോ​ടി​യി​ൽ 100 ​​കോ​ടി മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. മൗ​ലാ​നാ ആ​സാ​ദ് സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ധി​ക മു​റി​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 100 കോ​ടി​യി​ൽ 50 കോ​ടി മാ​ത്ര​മാ​ണ് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വ​കു​പ്പി​ന് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച 178.75 കോ​ടി​യി​ൽ 103 കോ​ടി മാ​ത്ര​മേ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ളൂ. ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ​ദ​വി ഒ​ഴി​ഞ്ഞ് ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​വു​ക എ​ന്ന ധാ​ര​ണ അ​ടു​ത്ത മാ​സം പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​വു​ന്ന​തോ​ടെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​യി​ലൂ​ടെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വ​കു​പ്പ് ത​ല​പ്പ​ത്തും മാ​റ്റം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാം

