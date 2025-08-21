Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightദീ​പ്തി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍...
    Metro
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 11:52 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 11:52 AM IST

    ദീ​പ്തി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ അ​സോ. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍

    text_fields
    bookmark_border
    Deepti Welfare Association
    cancel
    camera_alt

    വി​ഷ്ണു​മം​ഗ​ലം കു​മാ​ര്‍ (പ്ര​സി.) , സ​ന്തോ​ഷ് ടി. ​ജോ​ണ്‍ (ജ​ന. സെ​ക്ര.)

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ദീ​പ്തി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ വാ​ര്‍ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗം പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍: വി​ഷ്ണു​മം​ഗ​ലം കു​മാ​ര്‍ (പ്ര​സി.), ബേ​ബി ജോ​ണ്‍ (വൈ​സ് പ്ര​സി.), സ​ന്തോ​ഷ് ടി. ​ജോ​ണ്‍ (ജ​ന. സെ​ക്ര.), ജി. ​സ​നി​ല്‍കു​മാ​ര്‍ (ട്ര​ഷ.), ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പി​ള്ള (വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ സെ​ക്ര.), പി. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ര്‍ (ക​ൾ​ച​റ​ല്‍ സെ​ക്ര.), പ്ര​വീ​ണ്‍, വി​ജേ​ഷ് (അ​സി. സെ​ക്ര.), കെ. ​സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ര്‍ (പ്രോ​ഗ്രാം ചെ​യ.), ഇ. ​കൃ​ഷ്ണ​ദാ​സ് (ജ​ന. ക​ണ്‍.), പി.​വി. സ​ലീ​ഷ്, ജി. ​ഹ​രി​കു​മാ​ര്‍ (വൈ​സ് ചെ​യ.), കെ.​ബി. മു​ര​ളി, കെ. ​രാ​ജു (ജോ. ​ക​ണ്‍.), സി.​ഡി. ആ​ന്റ​ണി (ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി)

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bengaluru NewsAnnual General Meetingdeepti welfare associationnew officials
    News Summary - Deepti Welfare Association new Officials
    Similar News
    Next Story
    X