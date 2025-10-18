സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ ദീപാവലിക്കൊള്ള; നിരക്ക് നാലിരട്ടി

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 18 Oct 2025 12:13 PM IST
Updated Ondate_range 18 Oct 2025 12:13 PM IST
സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ ദീപാവലിക്കൊള്ള; നിരക്ക് നാലിരട്ടിtext_fields
News Summary - Deepavali robbery of private buses in banglore
റെഡ് ബസ് ഉൾപ്പെടെ ഏത് ആപ്പിലും ബസ് ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ കണ്ട് യാത്രക്കാർ ഞെട്ടുകയാണ്.ബംഗളൂരുവിൽനിന്ന് മംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകുന്ന സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് സാധാരണയായി 600 രൂപ മുതൽ 950 രൂപ വരെയാണ്. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ 2500 രൂപ മുതൽ 3500 രൂപ വരെയായി വർധിച്ചു.
ബംഗളൂരു: ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നവരെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ച് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ. ബംഗളൂരുവിൽനിന്ന് എല്ലാ ജില്ല കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും പുറപ്പെടുന്ന രാത്രി ബസുകളുടെ നിരക്ക് മൂന്നു മുതൽ നാലു മടങ്ങ് വരെ വർധിച്ചു. തമ്മൂരിലേക്ക് ഉത്സവത്തിന് പോകുന്നവർക്ക് ബസ് നിരക്ക് ചെലവേറി.
