Madhyamam
    Metro
    7 Sept 2025 7:27 AM IST
    7 Sept 2025 7:27 AM IST

    അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കും പി.​ജി​ക​ൾ​ക്കും വെ​ള്ള​ക്ക​രം കു​റ​ച്ചു

    Representation image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു വാ​ട്ട​ർ സ​പ്ലൈ ആ​ൻ​ഡ് സീ​വേ​ജ് ബോ​ർ​ഡ് (ബി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്.​എ​സ്.​ബി) അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കും പി.​ജി​ക​ൾ​ക്കും വെ​ള്ള​ക്ക​രം കു​റ​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റു​ക​ളി​ലെ വീ​ടു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ജ​ല​ക്ക​രം നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. നേ​ര​ത്തേ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ അ​ള​വ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് വെ​ള്ള​ക്ക​രം നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. തീ​രു​മാ​നം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കും കു​റ​ഞ്ഞ വെ​ള്ള​ക്ക​രം മാ​ത്രം അ​ട​ച്ചാ​ൽ മ​തി​യാ​കും.

    200 വീ​ടു​ക​ളു​ള്ള അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റു​ക​ൾ​ക്ക് വെ​ള്ള​ക്ക​രം കു​റ​യു​ക​യും 2000 വീ​ടു​ക​ളു​ള്ള അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റു​ക​ൾ​ക്ക് വെ​ള്ള​ക്ക​രം വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (ബി.​എ.​എ​ഫ്) അം​ഗം അ​രു​ൺ കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഓ​രോ കു​ടും​ബ​ത്തി​നും 200 ലി​റ്റ​ർ വെ​ള്ളം ലി​റ്റ​റി​ന് 32 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ൽ നി​ത്യ​വും ല​ഭി​ക്കും. 200 ലി​റ്റ​റി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് വെ​ള്ള​ക്ക​രം ലി​റ്റ​റി​ന് 55 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ൽ വ​ർ​ധി​ക്കും.

    ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ക​രം പു​തു​ക്കി​യ​തോ​ടെ പി.​ജി​ക​ളു​ടെ സാ​നി​റ്റ​റി നി​ര​ക്ക് കു​ത്ത​നെ വ​ർ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​തി​രെ പി.​ജി​ക​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ർ തീ​രു​മാ​നം പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ബി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്.​എ​സ്.​ബി​യി​ൽ അ​പ്പീ​ൽ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് നി​ര​ക്ക് 50 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ച്ചി​രു​ന്നു. 20 റൂ​മു​ക​ളി​ൽ അ​ധി​ക​മു​ള്ള പി.​ജി​ക​ൾ സാ​നി​റ്റ​റി നി​ര​ക്ക് 7500 രൂ​പ അ​ട​ക്കേ​ണ്ട സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ര​ക്ക് കു​റ​ച്ച​തോ​ടെ 3,000 രൂ​പ അ​ട​ച്ചാ​ൽ മ​തി. മു​മ്പ് സാ​നി​റ്റ​റി നി​ര​ക്ക് 1,000 രൂ​പ​യാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഏ​പ്രി​ലി​ൽ പു​തി​യ നി​ര​ക്ക് വ​ന്ന​തോ​ടെ അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ ഏ​ഴ് ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വ​ർ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. പി.​ജി ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ത് പ്രാ​യ​സ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന പ്ര​കാ​രം സാ​നി​റ്റ​റി നി​ര​ക്ക് കു​റ​ച്ച​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​വാ​നാ​ണെ​ന്ന് പി.​ജി ഓ​ണേ​ഴ്സ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡി.​ടി അ​രു​ൺ കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

