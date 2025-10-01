Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightതി​മ​റോ​ഡി​യെ...
    Metro
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 7:01 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 7:01 AM IST

    തി​മ​റോ​ഡി​യെ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വി​ന് സ്റ്റേ

    text_fields
    bookmark_border
    തി​മ​റോ​ഡി​യെ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വി​ന് സ്റ്റേ
    cancel
    camera_alt

    തി​മ​റോ​ഡി

    Listen to this Article

    ​മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല വി​രു​ദ്ധ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ നാ​യ​ക​ൻ മ​ഹേ​ഷ് ഷെ​ട്ടി തി​മ​റോ​ഡി​യെ റാ​യ്ച്ചൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ മാ​ൻ​വി താ​ലൂ​ക്കി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള പു​ത്തൂ​ർ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വി​ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഇ​ട​ക്കാ​ല സ്റ്റേ ​അ​നു​വ​ദി​ച്ചു.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 18ന് ​അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സ്റ്റെ​ല്ല വ​ർ​ഗീ​സ് നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​തി​രെ തി​മ​റോ​ഡി ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത റി​ട്ട് ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ് കോ​ട​തി ന​ട​പ​ടി. ത​ന്റെ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കാ​തെ​യു​ള്ള അ​സി. പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ തീ​രു​മാ​നം നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​വും ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​വു​മാ​ണെ​ന്ന് തി​മ​റോ​ഡി വാ​ദി​ച്ചു. അ​വ​ധി​ക്കാ​ല ബെ​ഞ്ച് ജ​ഡ്ജി ജ​സ്റ്റി​സ് സി.​എം. പൂ​നാ​ച്ച​യു​ടെ മു​മ്പാ​കെ​യാ​ണ് വി​ഷ​യം വ​ന്ന​ത്. ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന്റെ വാ​ദം കേ​ട്ട ശേ​ഷം ഉ​ത്ത​ര​വ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ടു വ​രെ കോ​ട​തി സ്റ്റേ ​ചെ​യ്തു.

    കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ചേ​ർ​ത്ത സം​സ്ഥാ​ന ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പ്, പു​ത്തൂ​ർ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ, ബ​ണ്ട്വാ​ൾ സ​ബ് ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട്, ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി പൊ​ലീ​സ് സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ജ​ഡ്ജി നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:courtStaydharmashalaMahesh Shetty Thimarodi
    News Summary - Decision to deport Thimarodi stay
    Similar News
    Next Story
    X