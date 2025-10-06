Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    6 Oct 2025 7:59 AM IST
    Updated On
    6 Oct 2025 7:59 AM IST

    ഡെക്കാൻ കൾചറൽ സൊസൈറ്റി സാ​ഹി​ത്യ​സാ​യാ​ഹ്നം

    ഡെക്കാൻ കൾചറൽ സൊസൈറ്റി സാ​ഹി​ത്യ​സാ​യാ​ഹ്നം
    ഡെ​ക്കാ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സാ​ഹി​ത്യ സാ​യാ​ഹ്ന​ത്തി​ൽ ഡോ. ​സോ​മ​ൻ ക​ട​ലൂ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഡെ​ക്കാ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സാ​ഹി​ത്യ സാ​യാ​ഹ്നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക​വി​യും നോ​വ​ലി​സ്റ്റും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​സോ​മ​ൻ ക​ട​ലൂ​ർ ‘ന​വ​സാ​ഹി​ത്യ​വും പു​തു​കാ​ല​വും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.കാ​ല​വും ഭാ​ഷ​യും സം​സ്കാ​ര​വും സാ​മൂ​ഹി​കാ​വ​സ്ഥ​യും മാ​റി​യ​തു​പോ​ലെ സാ​ഹി​ത്യ​വും ഭാ​വു​ക​ത്വ പ​രി​ണാ​മ​ത്തി​നു വി​ധേ​യ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക​ത​യും സൂ​ക്ഷ്മ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ളും ച​രി​ത്ര​വും മി​ത്തും ഓ​ർ​മ​ക​ളും സ​മ​കാ​ലി​ക സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ടി.​എം. ശ്രീ​ധ​ര​ൻ ച​ർ​ച്ച ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സൊ​സൈ​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​തീ​ഷ് തോ​ട്ട​ശ്ശേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ആ​ർ.​വി. ആ​ചാ​രി, കെ.​ആ​ർ. കി​ഷോ​ർ, ശാ​ന്ത​കു​മാ​ർ എ​ല​പ്പു​ള്ളി, ബി​ന്ദു സ​ജീ​വ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി. ​ജോ​യ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ വി.​സി. കേ​ശ​വ മേ​നോ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

