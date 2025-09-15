Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 9:50 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 9:50 AM IST

    ഗ​ണേ​ശ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ദു​ര​ന്തം: മ​ര​ണം പ​ത്താ​യി

    ഗ​ണേ​ശ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ദു​ര​ന്തം: മ​ര​ണം പ​ത്താ​യി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഹാ​സ​ൻ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ മൊ​സ​ലെ ഹൊ​സ​ഹ​ള്ളി​യി​ൽ ഗ​ണേ​ശ വി​ഗ്ര​ഹ നി​മ​ജ്ജ​ന ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ലേ​ക്ക് ലോ​റി ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റി​യു​ണ്ടാ​യ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ് ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന​വ​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ​കൂ​ടി മ​രി​ച്ചു. മൊ​സാ​ലെ ഹൊ​സ​ഹ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി ച​ന്ദ​ൻ (26) ആ​ണ്​ മ​രി​ച്ച​ത്. ഇ​തോ​ടെ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം പ​ത്താ​യി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഒ​മ്പ​തു​പേ​രു​ടെ മ​ര​ണം നേ​ര​ത്തേ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ചി​ക്ക​മ​ഗ​ളൂ​രു ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​നേ​ന​ഹ​ള്ളി മാ​ർ​ലെ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ബി.​ഇ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സു​രേ​ഷ് (17), ഹൊ​ളേ​ന​ർ​സി​പു​ര താ​ലൂ​ക്കി​ലെ രാ​ജേ​ഷ് (17), കെ​ബി പാ​ല്യ​യി​ലെ ദ​നാ​യ​ക​ന​ഹ​ള്ളി കൊ​പ്പ​ലു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ഈ​ശ്വ​ര (17), മു​ട്ടി​ഗെ​ഹീ​ര​ള്ളി​യി​ലെ ഗോ​കു​ല (17), ക​ബ്ബി​ന​ഹ​ള്ളി​യി​ലെ കു​മാ​ര (25), പ്ര​വീ​ണ (25), ചി​ത്ര​ദു​ർ​ഗ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഹൊ​സ​ദു​ർ​ഗ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ഗ​വി​ഗം​ഗാ​പു​ര ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ മി​ഥു​ൻ (23), ഹാ​സ​ൻ താ​ലൂ​ക്ക് ബ​ന്ത​ര​ഹ​ള്ളി​യി​ലെ പ്ര​ഭാ​ക​ർ (55), ബ​ല്ലാ​രി ജി​ല്ല​യി​ലെ എ​ൻ​ജി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​വീ​ൺ കു​മാ​ർ (17) എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു മ​രി​ച്ച​ത്. ത​​ന്റെ ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തി​ൽ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ൽ നൃ​ത്തം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് മി​ഥു​നെ തേ​ടി ദു​ര​ന്തം എ​ത്തി​യ​ത്.

