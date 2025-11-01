Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കാ​റി​ൽ ടി​പ്പ​ർ ലോ​റി​യി​ടി​ച്ച് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം വെ​ന്തു​മ​രി​ച്ചു

    കാ​റി​ൽ ടി​പ്പ​ർ ലോ​റി​യി​ടി​ച്ച് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം വെ​ന്തു​മ​രി​ച്ചു
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ശ്രീ​രം​ഗ​പ​ട്ട​ണ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ പ​മ്പ് ഹൗ​സി​നും പാ​ല​ഹ​ള്ളി​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ ഹൊ​സ​ഹ​ള്ളി​ക്ക് സ​മീ​പം ടി​പ്പ​ർ ലോ​റി​യി​ടി​ച്ച് കാ​ർ ക​ത്തി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം വെ​ന്തു​മ​രി​ച്ചു. ഹു​ൻ​സൂ​രി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മൂ​ക്ക​ന​ഹ​ള്ളി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ ഗൗ​ഡ​യാ​ണ് (49) മ​രി​ച്ച​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. മൂ​ക്ക​ന​ഹ​ള്ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പ​രേ​ത​നാ​യ എം.​എം. ഷെ​ട്ടി​ഗൗ​ഡ​യു​ടെ മ​ക​നാ​ണ് ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ.

    മാ​ണ്ഡ്യ​ക്ക​ടു​ത്തു​ള്ള ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ ത​ന്റെ ഇ​ന്നോ​വ കാ​റി​ൽ ഹു​ൻ​സൂ​രി​ലേ​ക്ക് പോ​വു​മ്പോ​ഴാ​ണ് അ​പ​ക​ടം സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം കാ​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ക​ത്തി​ന​ശി​ക്കു​ക​യും അ​ക​ത്ത് കു​ടു​ങ്ങി​യ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ വെ​ന്തു​മ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. പൊ​ലീ​സ്, ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ്, എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി സ​ർ​വി​സ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യാ​ണ് തീ​യ​ണ​ച്ച​ത്.

