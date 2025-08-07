Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 10:28 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 10:28 AM IST

    ബൈ​ക്ക് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ യു​വാ​വ് മ​രി​ച്ചു

    ബൈ​ക്ക് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ യു​വാ​വ് മ​രി​ച്ചു
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബ്യാ​ട​രാ​യ​ന​പു​ര​യി​ൽ ടെം​പോ വാ​നി​ൽ ബൈ​ക്കി​ടി​ച്ചു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ യു​വാ​വ് മ​രി​ച്ചു. ബൈ​ക്ക് യാ​ത്രി​ക​നാ​യ ഗം​ഗ​ന​ഹ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി സെ​യ്ഫ് (30) ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ 11.30ഓ​ടെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. നാ​യ​ന്ദ​ന​ഹ​ള്ളി​യി​ൽ​നി​ന്ന് നാ​ഗ​ർ​ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു യു​വാ​വ്. ഇ​തേ ദി​ശ​യി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ടെം​പോ വാ​നും. ​ റോ​ഡ​രി​കി​ൽ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ടം ക​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധ​ തി​രി​ഞ്ഞ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ബൈ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ട് വാ​നി​ലി​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

