Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 10:00 AM IST

    കീ​ട​നാ​ശി​നി ത​ളി​ക്കുന്നതിനിടെ തോ​ട്ടത്തിലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ​ പാ​മ്പു​ക​ടി​യേ​റ്റ് മ​രി​ച്ചു

    കീ​ട​നാ​ശി​നി ത​ളി​ക്കുന്നതിനിടെ തോ​ട്ടത്തിലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ​ പാ​മ്പു​ക​ടി​യേ​റ്റ് മ​രി​ച്ചു
    സു​രേ​ന്ദ്ര

    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: സ്വ​കാ​ര്യ തോ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​വും പ​രി​പാ​ല​ന​വും ന​ട​ത്തി​വ​ന്നി​രു​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ പാ​മ്പു​ക​ടി​യേ​റ്റ് മ​രി​ച്ചു. സു​രേ​ന്ദ്ര കി​ട്ടു പൂ​ജാ​രി​ക്കാ​ണ് (54) മൂ​ർ​ഖ​ന്റെ ക​ടി​യേ​റ്റ​ത്. രാ​വി​ലെ പ​ത്തോ​ടെ കീ​ട​നാ​ശി​നി ത​ളി​ക്കാ​ൻ തോ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് പാ​മ്പ് ക​ടി​ച്ച​ത്.

    ഉ​ട​ൻ കി​ന്നി​ഗോ​ളി​യി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യെ​ങ്കി​ലും വ​ഴി​മ​ധ്യേ മ​രി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. മ​ക​ൻ കി​ര​ൺ എ​സ് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഷി​ർ​വ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:Obitury newssnake-biteBangalore News
    News Summary - Death by snake bite
