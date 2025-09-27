Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഡി.​ബി.​ടി.​എ വി​വ​ർ​ത്ത​ന പു​ര​സ്കാ​രം പ്ര​ഫ. ഡോ. ​മോ​ഹ​ന കു​ണ്ടാ​റി​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു

    dbta award distribution
    ദ്രാ​വി​ഡ ഭാ​ഷ ട്രാ​ൻ​സ് ലേ​റ്റേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ദ്രാ​വി​ഡ ഭാ​ഷ ട്രാ​ൻ​സ് ലേ​റ്റേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഡി.​ബി.​ടി.​എ) നാ​ലാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും ര​ണ്ടാ​മ​ത് ഡി.​ബി.​ടി.​എ വി​വ​ർ​ത്ത​ന പു​ര​സ്കാ​ര വി​ത​ര​ണ​വും ബം​ഗ​ളൂ​രു ക​ന്ന​ട ഭ​വ​ന​ത്തി​ലെ ന​യ​ന ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. ക​ന്ന​ട വി​ക​സ​ന പ്രാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​സ​ന്തോ​ഷ് ഹാ​ന​ഗ​ല്ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം നി​ര്യാ​ത​നാ​യ പ്ര​മു​ഖ സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ എ​സ്.​എ​ൽ. ഭൈ​ര​പ്പ​യെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. ഡി.​ബി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​സു​ഷ​മ ശ​ങ്ക​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പി. ​ഗോ​പ​കു​മാ​ർ (ഐ.​ആ​ർ.​എ​സ്) മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഡി.​ബി.​ടി.​എ വി​വ​ർ​ത്ത​ന പു​ര​സ്കാ​രം (2025) ഹം​പി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ പ്ര​ഫ. ഡോ. ​മോ​ഹ​ന കു​ണ്ടാ​ർ നേ​ടി.

    ജ്ഞാ​ന​പീ​ഠ പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​വ് ത​ക​ഴി ശി​വ​ശ​ങ്ക​ര പി​ള്ള​യു​ടെ ‘ചെ​മ്മീ​ൻ’​എ​ന്ന നോ​വ​ലി​ന്റെ ക​ന്ന​ട വി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ്. 11,111 രൂ​പ​യും പ്ര​ശ​സ്തി​പ​ത്ര​വും ഫ​ല​ക​വു​മാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ്. കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം കാ​സ​ർ​കോ​ടു​നി​ന്ന് വ​ന്ന് അ​വാ​ർ​ഡ് സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ അ​തി​യാ​യ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    “വി​വ​ർ​ത്ത​നം മ​നു​ഷ്യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും വി​വി​ധ സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളെ ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു”​എ​ന്ന് പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് ഡോ. ​സ​ന്തോ​ഷ് ഹാ​ന​ഗ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ണ്ടു ദ​ശ​ക​ങ്ങ​ളാ​യി ക​ന്ന​ട സാ​ഹി​ത്യ സാം​സ്കാ​രി​ക ധൈ​ഷ​ണി​ക രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ ഡോ. ​സു​ഷ​മ ശ​ങ്ക​റി​നെ ഹാ​ന​ഗ​ൽ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. അ​വാ​ർ​ഡ് സ്പോ​ൺ​സ​ർ മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ല​ത്തീ​ഫ്, മ​ഞ്ജു​ള, അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, ഡോ. ​മ​ല​ർ വി​ളി, പ്ര​ഫ. വി. ​എ​സ്. രാ​കേ​ഷ്, എ​സ്. ശ്രീ​കു​മാ​ർ, ന​ല്ല ത​മ്പി, റെ​ജി കു​മാ​ർ, എ​സ്. റെ​ബി​ൻ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, ബി. ​ശ​ങ്ക​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    X