Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightദ​സ​റ സാം​സ്കാ​രി​ക...
    Metro
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 8:58 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 8:58 AM IST

    ദ​സ​റ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ലൈ​വാ​യി സം​പ്രേ​ഷ​ണം ചെ​യ്യും

    text_fields
    bookmark_border
    ദ​സ​റ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ലൈ​വാ​യി സം​പ്രേ​ഷ​ണം ചെ​യ്യും
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ ലോ​ക​ത്താ​ക​മാ​ന​മു​ള്ള പ്രേ​ക്ഷ​ക​ര്‍ക്ക് ആ​സ്വ​ദി​ക്കാം. പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ത​ത്സ​മ​യം സം​പ്രേ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഒ​രു​ക്കി​യ​താ​യി അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യ​ക​ന്‍ ഹ​രി​ഹ​ര​ന്‍റെ ഗാ​ന​മേ​ള​യു​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ വ്യ​ക്ത​ത​യോ​ടെ കാ​ണാ​നും കേ​ള്‍ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷ​ത്തെ പോ​ലെ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും എ​ച്ച്.​ഡി നി​ല​വാ​ര​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​പ്രേ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ക. സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ് സൈ​റ്റു​ക​ള്‍, ഫേ​സ്ബു​ക്ക്, യു​ട്യൂ​ബ്, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, ജി​ല്ല അ​ധി​കാ​രി​ക​ള്‍,എം.​എ​ല്‍.​എ, എം.​പി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പേ​ജു​ക​ള്‍ മു​ഖേ​ന ലൈ​വ് സ്ട്രീ​മി​ങ് ല​ഭി​ക്കും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷം 97 ല​ക്ഷം ആ​ളു​ക​ള്‍ പ​രി​പാ​ടി ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി ക​ണ്ടി​രു​ന്നു. 2022ല്‍ 1.5 ​കോ​ടി വ്യൂ​വ​ര്‍ഷി​പ് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ര്‍ഷം 1.2 കോ​ടി ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​പാ​ടി കാ​ണു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Mysuru Dasaracultural programslive broadcast
    News Summary - dasara cultural programs will be broadcast live
    Similar News
    Next Story
    X