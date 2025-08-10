Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    date_range 10 Aug 2025 10:05 AM IST
    date_range 10 Aug 2025 10:05 AM IST

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​തി​ൽ ദ​ലി​ത് സം​ഘ പ്ര​തി​ഷേ​ധം

    ആ​ക്ര​മി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ ‘ബോ​സ്’ ആ​രെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണം
    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​തി​ൽ ദ​ലി​ത് സം​ഘ പ്ര​തി​ഷേ​ധം
    ദ​ലി​ത് സം​ഘ​ർ​ഷ സ​മി​തി നേ​താ​ക്ക​ൾ ശ​നി​യാ​ഴ്ച മം​ഗ​ളൂ​രു പ്ര​സ് ക്ല​ബി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: അ​ജ്ഞാ​ത​ന്റെ പ​രാ​തി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഖ​ന​ന-​അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ടെ യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ​മാ​രും സ്വ​കാ​ര്യ ടി.​വി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ​മാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ക​ർ​ണാ​ട​ക ദ​ലി​ത് സം​ഘ​ർ​ഷ സ​മി​തി (ഡി.​എ​സ്.​എ​സ്) ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല സ​മി​തി സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്.​പി. ആ​ന​ന്ദ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

    സ്വ​കാ​ര്യ ചാ​ന​ലി​ലെ കാ​മ​റാ​മാ​നും ദ​ലി​ത് സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​യാ​ളു​മാ​യ അ​ഭി​ഷേ​ക് ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ആ​ക്ര​മി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും എ​സ്.​സി/ എ​സ്.​ടി (അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യ​ൽ) നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ‘‘ഇ​ത് വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ വെ​റും ആ​ക്ര​മ​ണ​മ​ല്ല; സ​ത്യം വെ​ളി​ച്ച​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​ള്ള ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​ക്രി​യ​യെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണി​ത്.

    വ​സ്തു​ത​ക​ളെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണം സു​താ​ര്യ​ത​യെ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തെ​യും ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. സ​ത്യം പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​തി​ന് എ​സ്‌.​ഐ.​ടി​യു​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണം’’ -ആ​ന​ന്ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. എ​സ്‌.​ഐ.​ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണം പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് പ്ര​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സം​ശ​യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യേ ഉ​ള്ളൂ​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ആ​ക്ര​മി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ​മാ​രെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ ‘ധാ​നി’ (ബോ​സ്) എ​ന്ന വാ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വി​ഡി​യോ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച ആ​ന​ന്ദ്, ഇ​ത്ത​രം ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും റൗ​ഡി പെ​രു​മാ​റ്റ​ത്തി​നും പി​ന്നി​ൽ ആ​രാ​ണെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഡി.​എ​സ്.​എ​സ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, താ​ലൂ​ക്ക് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​തീ​ഷ് മൂ​ഡ്ബി​ദ്രി, അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ന​വീ​ൻ മൂ​ഡ്ബി​ദ്രി, സു​ജി​ത്ത് മൂ​ഡ്ബി​ദ്രി, സു​രേ​ഷ് മൂ​ഡ്ബി​ദ്രി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

