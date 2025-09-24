Begin typing your search above and press return to search.
    ന​വ​രാ​ത്രി ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ദ​ലി​ത​ർ​ക്ക് ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ വി​ല​ക്കെ​ന്ന് പ​രാ​തി

    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ന​വ​രാ​ത്രി ഉ​ത്സ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ദ​ലി​ത് യു​വാ​ക്ക​ളെ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​ഞ്ഞ​താ​യി പ​രാ​തി. റാ​യ്ച്ചൂ​ർ അ​ത്കൂ​ർ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ അം​ബാ​ഭ​വാ​നി ക്ഷേ​ത്രം പൂ​ജാ​രി​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം.

    പൂ​ജാ​രി നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ക​യും ഊ​രു മൂ​പ്പ​ന്മാ​ർ അ​റി​വി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും സം​ഭ​വം സാ​ധൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ്ര​ച​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഉ​ത്സ​വ​കാ​ല​ത്ത് ആ​ചാ​ര​പ​ര​മാ​യ മാ​ല ധ​രി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച മാ​ഡി​ഗ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട യു​വാ​ക്ക​ളെ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത​തി​ന്റെ​യും പൂ​ജാ​രി അ​വ​രെ വാ​തി​ൽ​പ്പ​ടി​ക്ക് പു​റ​ത്ത് നി​ർ​ത്തി മാ​ല​ക​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ദൃ​ശ്യ​മാ​ണ് വൈ​റ​ലാ​വു​ന്ന​ത്.

    പൊ​ലീ​സി​ൽ നേ​രി​ട്ട് ആ​രും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് യാ​പ​ല​ഡി​ന്നി പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ങ്കി​ലും ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ടേ​യും യു​വാ​ക്ക​ൾ അ​തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടേ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    TAGS:temple entrymetrodalitNavratri festival
    News Summary - Dalit complaints temple entry denied on Navratri festival
