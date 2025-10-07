Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട...
    Metro
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 11:58 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 11:58 AM IST

    ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ടാ​ബ്ലോ​ക്ക് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ടാ​ബ്ലോ​ക്ക് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം
    cancel
    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: മൈ​സൂ​രു ദ​സ​റ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ൽ ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല​യു​ടെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ക​ല, സം​സ്കാ​രം, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച ടാ​ബ്ലോ ര​ണ്ടാം സ​മ്മാ​നം നേ​ടി. ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന യ​ക്ഷ​ഗാ​നം, ക​മ്പ​ള, പു​ലി​വേ​ഷം, മ​റ്റ് നാ​ടോ​ടി- പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ചി​ത്രീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ടാ​ബ്ലോ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സി.​ഇ.​ഒ​യു​ടെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ് നി​ശ്ച​ല​ദൃ​ശ്യം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ് ഹെ​ഗ്‌​ഡെ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ നോ​ഡ​ൽ ഓ​ഫി​സ​റാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:TableauDasaraTableau Competitionmetronewstop news
    News Summary - Dakshina Kannada Tableau Wins Second Place
    Similar News
    Next Story
    X