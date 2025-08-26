Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    26 Aug 2025 11:47 AM IST
    26 Aug 2025 11:47 AM IST

    മും​ബൈ​യും അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദും ക​ട​ന്ന് ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ഡ സ​മ്പ​ന്നം

    മും​ബൈ​യും അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദും ക​ട​ന്ന് ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ഡ സ​മ്പ​ന്നം
    മം​ഗ​ളൂ​രു: മും​ബൈ, അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ മ​റി​ക​ട​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ 10 ജി​ല്ല​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ഡ ഇ​ടം നേ​ടി. കേ​ന്ദ്ര ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ 2024-25ലെ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ർ​വേ​യി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 6.69 ല​ക്ഷം രൂ​പ പ്ര​തി​ശീ​ർ​ഷ ജി.​ഡി.​പി​യു​മാ​യി തീ​ര​ദേ​ശ ക​ർ​ണാ​ട​ക ജി​ല്ല എ​ട്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്.

    വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന​തും സ​ന്തു​ലി​ത​വു​മാ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് ജി​ല്ല​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​റ​യു​ന്നു. ന്യൂ ​മം​ഗ​ളൂ​രു തു​റ​മു​ഖം പെ​ട്രോ​ളി​യം, ഇ​രു​മ്പ​യി​ര്, വ​ള​ങ്ങ​ൾ, ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ കാ​ർ​ഗോ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ വ​ലി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള വാ​ണി​ജ്യം ന​യി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​ശ​സ്ത മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലു​ട​നീ​ള​വും വി​ദേ​ശ​ത്തു​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ക​യും അ​റി​വ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ക​ന​റാ ബാ​ങ്ക്, കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ബാ​ങ്ക്, സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് ബാ​ങ്ക് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ജ​ന്മ​സ്ഥ​ല​മാ​യ ഈ ​ജി​ല്ല​ക്ക് ആ​ഴ​ത്തി​ൽ വേ​രൂ​ന്നി​യ ഒ​രു സാ​മ്പ​ത്തി​ക സം​സ്കാ​ര​മു​ണ്ട്. സ​മു​ദ്ര ക​യ​റ്റു​മ​തി, ക​ശു​വ​ണ്ടി സം​സ്ക​ര​ണം, കാ​പ്പി, അ​ട​ക്ക തു​ട​ങ്ങി​യ തോ​ട്ട​വി​ള​ക​ൾ ഗ്രാ​മീ​ണ അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്നു. മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ഐ.​ടി പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ സ്ഥി​ര​മാ​യി ഇ​ന്ധ​ന​മാ​ക്കു​ന്നു.... എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പോ​കു​ന്നു റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം. രം​ഗ​റെ​ഡ്ഡി, തെ​ല​ങ്കാ​ന - 11.46 ല​ക്ഷം (ഐ.​ടി, ഫാ​ർ​മ, ടെ​ക് പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ)

    ഗു​ഡ്ഗാ​വ്, ഹ​രി​യാ​ന - 9.05 ല​ക്ഷം (കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ൾ, ബ​ഹു​രാ​ഷ്ട്ര ക​മ്പ​നി​ക​ൾ, റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ്) ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​ർ​ബ​ൻ, ക​ർ​ണാ​ട​ക - 8.93 ല​ക്ഷം (ഐ.​ടി ക​യ​റ്റു​മ​തി, ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ക​സ​നം) ഗൗ​തം ബു​ദ്ധ ന​ഗ​ർ (നോ​യി​ഡ), യു.​പി - 8.48 ല​ക്ഷം (ഐ.​ടി, നി​ർ​മാ​ണം, റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ്) സോ​ള​ൻ, ഹി​മാ​ച​ൽ പ്ര​ദേ​ശ് - 8.10 ല​ക്ഷം (ഭ​ക്ഷ്യ സം​സ്ക​ര​ണം, ഫാ​ർ​മ) നോ​ർ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് സൗ​ത്ത് ഗോ​വ - 7.63 ല​ക്ഷം (ടൂ​റി​സം, ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി) സി​ക്കിം (ഗാ​ങ്‌​ടോ​ക്ക്, നാം​ചി, മം​ഗ​ൻ, ഗ്യാ​ൽ​ഷി​ങ്) - 7.46 ല​ക്ഷം (സു​സ്ഥി​ര ടൂ​റി​സം, പ​രി​സ്ഥി​തി വ​ള​ർ​ച്ച) ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ഡ, ക​ർ​ണാ​ട​ക - 6.69 ല​ക്ഷം (വ്യാ​പാ​രം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ബാ​ങ്കി​ങ്, ഐ.​ടി) മും​ബൈ, മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര - 6.57 ല​ക്ഷം (ധ​ന​കാ​ര്യം, സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ആ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ) അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ്, ഗു​ജ​റാ​ത്ത് - 6.54 ല​ക്ഷം (തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ, നി​ർ​മാ​ണം, സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക മി​ക​വു​റ്റ 10 ജി​ല്ല​ക​ൾ.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മെ​ട്രോ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം സ​മൃ​ദ്ധി ഇ​നി ഒ​തു​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് സ​ർ​വേ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. ബം​ഗ​ളൂ​രു, ഗു​ഡ്ഗാ​വ്, നോ​യി​ഡ തു​ട​ങ്ങി​യ ജി​ല്ല​ക​ൾ ഐ.​ടി, കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി പ്രാ​പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, സോ​ള​ൻ, ഗോ​വ, സി​ക്കിം, ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ഡ തു​ട​ങ്ങി​യ ജി​ല്ല​ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ജ്ഞാ​ന സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളു​ടെ​യും ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന്റെ​യും ശ​ക്തി പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

