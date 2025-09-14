Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    14 Sept 2025 10:04 AM IST
    Updated On
    14 Sept 2025 10:04 AM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ദി​നം: സൈ​ക്കി​ള്‍ റാ​ലി 15ന്​

    ​ബം​ഗ​ളൂ​രു: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, മൈ​സൂ​രു സി​റ്റി കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്‍ എ​ന്നി​വ ജി​ല്ല​ത​ല​ത്തി​ല്‍ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച സൈ​ക്കി​ള്‍ റാ​ലി ന​ട​ത്തും. സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല ആ​ഘോ​ഷം ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ വി​ധാ​ൻ സൗ​ധ​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. മൈ​സൂ​രു​വി​ല്‍നി​ന്ന്​ രാ​വി​ലെ ആ​റി​ന് പ​ത്തി​ല​ധി​കം ബൈ​ക്ക് യാ​ത്രി​ക​ര്‍ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക് റാ​ലി ന​ട​ത്തും.

    മ​റ്റു ജി​ല്ല​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നു റാ​ലി​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മാ​യി ചേ​ര്‍ന്ന് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്‍റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം ന​ല്‍കും. ‘എ​ന്‍റെ വോ​ട്ട് എ​ന്‍റെ അ​വ​കാ​ശം’ എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ പ്ര​മേ​യം. ച​ര്‍ച്ച, ചി​ത്ര​ര​ച​ന, ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി തു​ട​ങ്ങി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ക്കും.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. ജി​ല്ല​ത​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്​​ച മൈ​സൂ​രു​വി​ല്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ന​വം​ബ​ര്‍ 26 വ​രെ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കും. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ദി​വ​സ​മാ​യ ന​വം​ബ​ര്‍ 26ന് ​വി​ജ​യി​ക​ള്‍ക്ക് പാ​രി​തോ​ഷി​കം ന​ല്‍കും.

