Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 9:13 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 9:13 AM IST

    പു​തി​യ​കാ​ല ക​വി​ത​ക​ൾ ചു​രു​ക്കെ​ഴു​ത്തി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​ശാ​സ്ത്രം - ഡോ. ​സോ​മ​ൻ ക​ട​ലൂ​ർ

    പു​തി​യ​കാ​ല ക​വി​ത​ക​ൾ ചു​രു​ക്കെ​ഴു​ത്തി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​ശാ​സ്ത്രം - ഡോ. ​സോ​മ​ൻ ക​ട​ലൂ​ർ
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ല​യാ​ള ക​വി​ത കാ​ലാ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ഭാ​ഷ​യു​ടെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ആ​ത്മീ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് മു​ന്നേ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ക​വി​യും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​സോ​മ​ൻ ക​ട​ലൂ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. സ​ർ​ഗ​ധാ​ര സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മി​തി​യു​ടെ കാ​വ്യ​യാ​നം പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പു​തു​ക​വി​ത​യു​ടെ ഭാ​വു​ക​ത്വം എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റ​ച്ച് ദ​ശാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​വി​ത​ക്ക് പു​തി​യ വ​ഴി​ത്തി​രി​വു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ഴ​യ ക​വി​ത​ക​ളി​ലെ കാ​വ്യോ​ചി​ത ഭാ​ഷ​ക്കു പ​ക​രം സം​സാ​ര​ഭാ​ഷ​യും ല​ളി​ത​ഭാ​ഷ​യും വ്യാ​പ​ക​മാ​യി. പ​ഴ​യ വ്യാ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ വ്യാ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു. കാ​ച്ചി​ക്കു​റു​ക്കി​യ വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ ആ​ശ​യ​ലോ​ക​ത്തെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ചു​രു​ക്കെ​ഴു​ത്തി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​ശാ​സ്ത്ര​മാ​യി മാ​റി പു​തി​യ കാ​ല​ക​വി​ത​ക​ൾ എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേ​ര​ള സ​മാ​ജം നോ​ർ​ത്ത് വെ​സ്റ്റ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ന്ദി​ര ബാ​ല​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സ​ർ​ഗ​സം​വാ​ദ​ത്തി​ൽ ക​വി​ക​ളാ​യ ര​മ പ്ര​സ​ന്ന പി​ഷാ​ര​ടി, സീ​ന, അ​ർ​ച്ച​ന സു​നി​ൽ, വി​ന്നി, ജ​യ​ശ്രീ പ്ര​കാ​ശ്, ബി​ന്ദു പി. ​മേ​നോ​ൻ, ശ്രീ​ല​ത ഉ​ണ്ണി, ര​തി​സു​രേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ഷ്ണു​മം​ഗ​ലം കു​മാ​ർ, കൃ​ഷ്ണ​പ്ര​സാ​ദ്, ശ്രീ​ജേ​ഷ്, കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, വി.​കെ. വി​ജ​യ​ൻ, മ​നോ​ജ്, ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ വാ​രി​യ​ർ, ആ​ർ. ബാ​ല​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ത ച​ന്ദ്രോ​ത്ത്, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ സു​ധാ​ക​ര​ൻ രാ​മ​ന്ത​ളി, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എ​ൽ. പ്ര​സാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളാ​യ ഒ. ​അ​ക്ഷ​ര, ഐ​ക്യ, ശ്ര​ദ്ധ ദീ​പ​ക്, ന​ക്ഷ​ത്ര​ഹാ​ര, ന​ന്ദ​ന ക​വി​ത ആ​ല​പി​ച്ചു.

