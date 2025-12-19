Begin typing your search above and press return to search.
    19 Dec 2025 8:36 AM IST
    19 Dec 2025 8:36 AM IST

    ക്രെയിൻ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ വീണു

    ക്രെയിൻ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ വീണു
    മം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ട​ബ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ നെ​ട്ടാ​ന ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ റോ​ഡ് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ ക്രെ​യി​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ ട്രാ​ക്കി​ലേ​ക്ക് മ​റി​ഞ്ഞു​വീ​ണു. സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ന്റെ ഒ​രു ഭാ​ഗം ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ക്രെ​യി​ൻ മ​റി​ഞ്ഞ് ട്രാ​ക്കി​ലേ​ക്ക് വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ക്രെ​യി​ൻ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​ക്ക് നി​സ്സാ​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ക്രെ​യി​ൻ മു​ക​ളി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി വ​യ​റു​ക​ളി​ൽ സ്പ​ർ​ശി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ വ​ൻ ദു​ര​ന്തം ഒ​ഴി​വാ​യി. സ​മ​യ​ത്ത് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ട്രെ​യി​നു​ക​ളൊ​ന്നും ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തും അ​നു​ഗ്ര​ഹ​മാ​യെ​ന്ന് റെ​യി​ൽ​വേ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​റി​ഞ്ഞ ക്രെ​യി​ൻ പി​ന്നീ​ട് മ​റ്റ് ര​ണ്ട് ക്രെ​യി​നു​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പാ​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​യ​ർ​ത്തി നീ​ക്കം ചെ​യ്തു.

