ഒന്നരക്കോടിയുടെ നിക്ഷേപതട്ടിപ്പ്: ദമ്പതികൾ അറസ്റ്റിൽtext_fields
മംഗളൂരു: കിന്നിഗോളിയിലെയും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെയും നിരവധി പേരിൽനിന്ന് നിക്ഷേപം വാങ്ങി മുങ്ങിയ ദമ്പതികൾ അറസ്റ്റിൽ. മംഗളൂരുവിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള കിന്നിഗോളി കവട്ടരു ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന റിച്ചാർഡ് ഡിസൂസ (52), ഭാര്യ രശ്മി റീത്ത പിന്റോ (47) എന്നിവരെയാണ് മുൾക്കി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഒന്നരക്കോടി രൂപ പണമായും സ്വർണമായും നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ച് വഞ്ചിച്ചുവെന്നാണ് കേസ്. നിക്ഷേപത്തിന് ഉയർന്ന വരുമാനം നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, ഫണ്ട് ശേഖരിച്ച ശേഷം പണം തിരികെ നൽകാനോ ലാഭവിഹിതം നൽകാനോ തയാറായില്ല.
ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 406 (ക്രിമിനൽ വിശ്വാസ വഞ്ചന), 420 (വഞ്ചന) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം മുൾക്കി പൊലീസ് ദമ്പതികൾക്കെതിരെ നേരത്തേ രണ്ട് ക്രിമിനൽ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. മുംബൈയിൽ ഒളിവിൽ താമസിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അറസ്റ്റ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register