    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 8:38 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 8:38 AM IST

    ഒ​ന്ന​ര​ക്കോ​ടി​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​ത​ട്ടി​പ്പ്: ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    റി​ച്ചാ​ർ​ഡ് ഡി​സൂ​സ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: കി​ന്നി​ഗോ​ളി​യി​ലെ​യും സ​മീ​പ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും നി​ര​വ​ധി പേ​രി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ക്ഷേ​പം വാ​ങ്ങി മു​ങ്ങി​യ ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്റെ പ്രാ​ന്ത​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള കി​ന്നി​ഗോ​ളി ക​വ​ട്ട​രു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന റി​ച്ചാ​ർ​ഡ് ഡി​സൂ​സ (52), ഭാ​ര്യ ര​ശ്മി റീ​ത്ത പി​ന്റോ (47) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് മു​ൾ​ക്കി പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ഒ​ന്ന​ര​ക്കോ​ടി രൂ​പ പ​ണ​മാ​യും സ്വ​ർ​ണ​മാ​യും നി​ക്ഷേ​പം സ്വീ​ക​രി​ച്ച് വ​ഞ്ചി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്. നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന് ഉ​യ​ർ​ന്ന വ​രു​മാ​നം ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഫ​ണ്ട് ശേ​ഖ​രി​ച്ച ശേ​ഷം പ​ണം തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​നോ ലാ​ഭ​വി​ഹി​തം ന​ൽ​കാ​നോ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ശി​ക്ഷ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ സെ​ക്ഷ​ൻ 406 (ക്രി​മി​ന​ൽ വി​ശ്വാ​സ വ​ഞ്ച​ന), 420 (വ​ഞ്ച​ന) വ​കു​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം മു​ൾ​ക്കി പൊ​ലീ​സ് ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നേ​ര​ത്തേ ര​ണ്ട് ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. മും​ബൈ​യി​ൽ ഒ​ളി​വി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ്.

    Crime News Investment fraud Bangalore News
    News Summary - couple arrested in money fraud case
