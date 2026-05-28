    Posted On
    date_range 28 May 2026 8:31 AM IST
    Updated On
    date_range 28 May 2026 8:31 AM IST

    കാഴ്ചപരിമിതയിൽ നിന്ന് 49.5 ലക്ഷം രൂപയും സ്വർണ്ണവും തട്ടി; ദമ്പതികൾ അറസ്റ്റിൽ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കാ​ഴ്ച​പ​രി​മി​ത​യാ​യ സ്ത്രീ​യെ വ​ഞ്ചി​ച്ച് വീ​ട്ടി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന സ്വ​ർ​ണ്ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ​ണ​വും ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ ദ​മ്പ​തി​ക​ളെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. മെ​യ് ആ​റി​ന് രാ​ജ​രാ​ജേ​ശ്വ​രി ന​ഗ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ല​ഭി​ച്ച പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ്.

    ബി.​ഇ.​എം.​എ​ൽ ലേ​ഔ​ട്ട് സ്വ​ദേ​ശി​യും കാ​ഴ്ച​പ​രി​മി​ത​യു​മാ​യ സ്ത്രീ ​എ​ട്ട് വ​ർ​ഷ​മാ​യി ത​ന്‍റെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചു വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 2024 ജൂ​ണി​ൽ സ്വ​ര്‍ണ​വും പ​ണ​വും മ​റ്റൊ​രു ലോ​ക്ക​റി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക എ​ന്ന ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തോ​ടെ പ​രാ​തി​ക്കാ​രി ബാ​ങ്ക് ലോ​ക്ക​റി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും 49.50 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും കൂ​ട്ടു​കാ​രി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ അ​ല​മാ​ര​യി​ൽ വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. താ​ക്കോ​ലും കൂ​ട്ടു​കാ​രി​യു​ടെ കൈ​വ​ശം ഏ​ൽ​പി​ച്ചു. ആ​ഭ​ര​ണ​വും പ​ണ​വും മ​റ്റൊ​രു ലോ​ക്ക​റി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​ന്‍ നി​ശ്ച​യ​ച്ച​തോ​ടെ അ​ല​മാ​ര തു​റ​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ താ​ക്കോ​ല്‍ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​രാ​തി​ക്കാ​രി സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളോ​ട് ഡ്യൂ​പ്ലി​ക്കേ​റ്റ് താ​ക്കോ​ൽ നി​ർ​മ്മി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​വ​ര്‍ അ​തി​ന് ത​യ്യാ​റാ​കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് സ്വ​യം താ​ക്കോ​ല്‍ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ആ​ളെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യും താ​ക്കോ​ല്‍ നി​ർ​മി​ച്ച് അ​ല​മാ​ര തു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​ല​മാ​ര പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​തി​നു​ള്ളി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ​ണ​വും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ള്‍ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ പ​ണം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ൽ പ​ണ​യം വ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പ​ണം ബി​സി​ന​സ് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യും മ​റു​പ​ടി ന​ല്‍കി. പ​ണ​മോ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ തി​രി​കെ ന​ൽ​കി​ല്ലെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ ബി​സി​ന​സ് സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ ചെ​ല​വു​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ​ണ​വും ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും എ​ടു​ത്ത​താ​യി പ്ര​തി​ക​ൾ സ​മ്മ​തി​ച്ചു. പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ മേ​യ് എ​ട്ടി​ന് പ്ര​തി​യു​ടെ സു​ഹൃ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 232 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണ്ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 35 ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​വ​രു​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:theftcasearrestedCrime
    News Summary - Couple arrested for defrauding visually impaired man of Rs 49.5 lakh and gold
