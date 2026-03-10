അഴിമതി കുടുംബം നയിക്കുന്ന ബി.ജെ.പിയിലേക്കില്ല -ബസനഗൗഡ പാട്ടീൽ

അഴിമതി കുടുംബം നയിക്കുന്ന ബി.ജെ.പിയിലേക്കില്ല -ബസനഗൗഡ പാട്ടീൽtext_fields
ബംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ അഴിമതി കുടുംബം പാർട്ടിയെ നയിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ബി.ജെ.പിയിൽ വീണ്ടും ചേരില്ലെന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ബി.ജെ.പി എം.എൽ.എ ബസനഗൗഡ പാട്ടീൽ യത്നാൽ പറഞ്ഞു. തന്റെ ഇതുവരെ ആരംഭിക്കാത്ത ജെ.സി.ബി പാർട്ടി സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നും കർണാടകയുടെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി താനായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ന്യൂഡൽഹിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിച്ച വിജയപുര എം.എൽ.എ, ബി.ജെ.പി നേതാക്കളെ കാണാൻ ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് വന്നിട്ടില്ലെന്നും പാർട്ടിയിലേക്ക് മടങ്ങിവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
യെഡിയൂരപ്പയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവാഴ്ച രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും കടുത്ത വിമർശകനായ യത്നാൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പരസ്യമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു.
ഇതേത്തുടർന്ന് 2025 മാർച്ചിൽ പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ബി.ജെ.പി നേതൃത്വം അദ്ദേഹത്തെ ആറു വർഷത്തേക്ക് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി.
