Madhyamam
    Metro
    Posted On
    5 Oct 2025 8:00 AM IST
    Updated On
    5 Oct 2025 8:00 AM IST

    വി​വാ​ദ ചു​മ മ​രു​ന്നി​ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലും നി​രോ​ധ​നം

    വി​വാ​ദ ചു​മ മ​രു​ന്നി​ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലും നി​രോ​ധ​നം
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ചു​മ മ​രു​ന്ന് ക​ഴി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ൾ മ​രി​ച്ചെ​ന്ന് പ​രാ​തി ഉ​യ​ർ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ശ്രീ​സ​ൻ ഫാ​ർ​മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ​സ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന കോ​ൾ​ഡ്രി​ഫ് സി​റ​പ്പി​ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലും നി​രോ​ധ​നം.ഡൈ ​എ​ത്തി​ലീ​ൻ ഗ്ലൈ​ക്കോ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ കോ​ഫി സി​റ​പ്പി​നും നി​രോ​ധ​ന​മു​ണ്ട്.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക ഫാ​ർ​മ റീ​ട്ടെ​യി​ലേ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഡി​സ്ട്രി​ബ്യൂ​ട്ടേ​ഴ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ​ല്ലാ മ​രു​ന്ന് വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്കും ഇ​ത് വി​ൽ​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ക​ത്തെ​ഴു​തി. ഇ​തി​ന​കം വി​റ്റ​ഴി​ച്ച​തും കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള​തു​മാ​യ കോ​ൾ​ഡ്രി​ഫ് സി​റ​പ്പി​ന്റെ നി​ല​വി​ലെ സ്റ്റോ​ക്ക് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നും ഡ്ര​ഗ്സ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ വ​കു​പ്പി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    karanataka medicine banned Cough Syrups Banglore
    News Summary - Controversial drug medicine banned in Karnataka too
