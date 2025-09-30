Begin typing your search above and press return to search.
    മാ​ലി​ന്യ​സം​സ്ക​ര​ണം; ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​രാ​റു​കാ​ർ

    മാ​ലി​ന്യ​നീ​ക്കം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ സി.​ഒ.​ഒ​യും സി.​എ​ഫ്.​ഒ​യു​മാ​യി​രി​ക്കും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ൾ
    Contractors against officials in waste management
    മാലിന്യം നിറച്ച വാഹനങ്ങൾ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു സോ​ളി​ഡ് വേ​സ്റ്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡി​ലെ (ബി.​എ​സ്.​ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ൽ) ഉ​യ​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മാ​ലി​ന്യ​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന ക​രാ​റു​കാ​രു​ടെ​യും ലോ​റി ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ​യും സം​ഘ​ട​ന.

    ബി​ൽ തു​ക കൃ​ത്യ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും പ​രാ​തി​ക​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചാ​ൽ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും മാ​ലി​ന്യ​മെ​ടു​ക്ക​ൽ നി​ർ​ത്തി​​വെ​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ന്നും ബി.​എ​സ്.​ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ല്ലി​ന​യ​ച്ച ക​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ട​ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു. ബി.​എ​സ്.​ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ല്ലി​ന്റെ ചീ​ഫ് ഓ​പ​റേ​റ്റി​ങ് ഓ​ഫി​സ​റും (സി.​ഒ.​ഒ) ചീ​ഫ് ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്കും (സി.​എ​ഫ്.​ഒ) എ​തി​രെ​യാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ.

    സ്വാ​ർ​ഥ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വ​രെ ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​പ്രി​ൽ മു​ത​ൽ ക​രാ​റു​കാ​രു​ടെ പ്ര​തി​മാ​സ ബി​ല്ലു​ക​ൾ അ​ട​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​തു​മൂ​ലം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഇ.​എ​സ്.​ഐ, ഇ.​പി.​എ​ഫ് അ​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ പി​ഴ ന​ൽ​കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്നു. ബി​ല്ലു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി കി​ഴി​വു​ക​ൾ വ​രു​ത്തു​ന്നു. ഇ​ത് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.വാ​ഹ​ന അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി കൃ​ത്യ​മാ​യി ന​ട​ത്താ​നോ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ​കൃ​ത്യ​മാ​യി വേ​ത​നം ന​ൽ​കാ​നോ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല.

    പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത, പു​ല​ർ​ച്ച​യാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ജോ​ലി​ക്ക് ഹാ​ജ​രാ​കേ​ണ്ട​ത്. പ​ല​രും ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​രം ന​ട​ന്നും ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​യി​ലു​മാ​ണ് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും ക​രാ​റു​കാ​രു​ടെ​യും സം​യു​ക്ത യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സി.​ഒ.​ഒ​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ബി.​എ​സ്.​ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​ല്ലാ​ത്ത പ​ക്ഷം മാ​ലി​ന്യ​നീ​ക്കം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ സി.​ഒ.​ഒ​യും സി.​എ​ഫ്.​ഒ​യു​മാ​യി​രി​ക്കും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളെ​ന്നും സം​ഘ​ട​ന ക​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:WorkercomplaintsContractorsBanglore
    News Summary - Contractors against officials in waste management
