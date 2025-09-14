Begin typing your search above and press return to search.
    കൊ​പ്പാ​ലി​ല്‍ 2345 കോ​ടി​യു​ടെ സ്റ്റീ​ല്‍ പ്ലാ​ന്‍റ് നിർമാണം

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കൊ​പ്പാ​ലി​ല്‍ 2345 കോ​ടി​യു​ടെ സ്റ്റീ​ല്‍ പ്ലാ​ന്‍റ് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ന്‍ പ​ദ്ധ​തി​യി​ടു​ന്ന​താ​യി വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി എം.​ബി പാ​ട്ടീ​ല്‍. ബ​ജാ​ജ് ഗ്രൂ​പ്പു​മാ​യു​ള്ള സം​യു​ക്ത സം​രം​ഭ​മാ​യ മു​ക​ന്ദ് സു​മി വ​ഴി കൊ​പ്പാ​ലി​ലെ ഒ​രു സ്റ്റീ​ൽ നി​ർ​മാ​ണ യൂ​നി​റ്റി​ൽ 2345 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി സു​മി​റ്റോ​മോ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    2028ഓ​ടെ ഈ ​യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​കും. കൂ​ടാ​തെ വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ 3,50,000 ട​ൺ ഇ​രു​മ്പും ഉ​രു​ക്കും ഉ​ല്‍പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. സു​മി​ടൊ​മോ ഭാ​വി​യി​ല്‍ ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ല്‍ ബ​യോ​മാ​സ് യൂ​നി​റ്റ് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ന്‍ താ​ല്‍പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സു​മി​ടൊ​മോ, യ​സ് കാ​വ, ജെ.​എ​ഫ്.​ഇ ഷോ​ജി ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി ക​ര്‍ണാ​ട​ക സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    ഹു​ബ്ബ​ള്ളി​യി​ലെ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ല്‍ ഫാ​ക്ട​റി(​എ​ന്‍.​ജി.​ഇ.​എ​ഫ്) പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ജാ​പ്പ​നീ​സ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ ജെ.​എ​ഫ്.​ഇ ഷോ​ജി​യു​മാ​യി മ​ന്ത്രി ച​ര്‍ച്ച ന​ട​ത്തി. പ​വ​ര്‍ ക​ണ്‍വെ​ര്‍ട​ര്‍ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ല്‍പാ​ദ​ന​ത്തി​ല്‍ ജെ.​എ​ഫ്.​ഇ മു​ന്‍പ​ന്തി​യി​ലാ​ണ്. പ്രാ​ഥ​മി​ക ച​ര്‍ച്ച​ക​ള്‍ക്കാ​യി ജെ.​എ​ഫ്.​ഇ ഷോ​ജി ക​മ്പ​നി​യി​ലെ മു​തി​ര്‍ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ഹു​ബ്ബ​ള്ളി യൂ​നി​റ്റ് സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ക്കാ​ന്‍ ക്ഷ​ണി​ച്ച​താ​യി മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബാ​റ്റ​റി​യി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും (ബി.​ഇ.​വി.​എ​സ് /ഇ.​വി.​എ​സ്) ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന മോ​ട്ടോ​ര്‍ കോ​ര്‍ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി 400 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി ഉ​ട​ന്‍ ന​ട​പ്പി​ല്‍വ​രു​ത്തു​മെ​ന്നും ക​മ്പ​നി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ക്ക് ഉ​റ​പ്പു​ന​ല്‍കി. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ല്‍ മോ​ഷ​ന്‍ ക​ണ്‍ട്രോ​ള്‍ വേ​രി​യ​ബ്ൾ ഫ്രീ​ക്വ​ൻ​സി ഡ്രൈ​വ് യൂ​നി​റ്റ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് യ​സ് കാ​വ അ​റി​യി​ച്ചു. വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ വ​കു​പ്പ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്. സെ​ൽ​വ​കു​മാ​ർ, വ്യ​വ​സാ​യ വി​ക​സ​ന ക​മീ​ഷ​ണ​റും വ്യ​വ​സാ​യ വാ​ണി​ജ്യ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ഗു​ഞ്ച​ൻ കൃ​ഷ്ണ, മ​റ്റു മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    TAGS:steel plantBangalore NewsLatest News
    News Summary - Construction of steel plant worth Rs 2345 crore in Koppal
