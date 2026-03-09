Begin typing your search above and press return to search.
    ഉ​റ​പ്പു​ക​ളു​ടെ ബ​ല​ത്തി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് തു​ട​ർഭ​ര​ണം -​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ

    ഉ​റ​പ്പു​ക​ളു​ടെ ബ​ല​ത്തി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് തു​ട​ർഭ​ര​ണം -​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​ക്ക് ക​മ്പ​ള ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം മു​ൻ മ​ന്ത്രി ബി.​ര​മാ​നാ​ഥ റൈ ​സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ 2028ൽ ​ന​ട​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ വീ​ണ്ടും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​രു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.2023-​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച അ​ഞ്ച് ഗ്യാ​ര​ണ്ടി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ, സ്ത്രീ​ക​ൾ, തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ദു​ർ​ബ​ല​രാ​യ​വ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് മാ​തൃ​ക​യാ​യി മാ​റി. ഈ ​ഉ​റ​പ്പു​ക​ളാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ ബ​ല​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.​

    ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല​യി​ലെ ബ​ണ്ട്വാ​ൾ താ​ലൂ​ക്കി​ൽ മു​ദു​രു-​പാ​ദൂ​രി​ൽ ക​മ്പ​ള പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി. സാ​മൂ​ഹി​ക​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​നെ​യാ​ണ് ക്ഷേ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ദ​രി​ദ്ര​ർ, പാ​ർ​ശ്വ​വ​ൽ​ക്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ, ദു​ർ​ബ​ല വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​രെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന ഏ​ക ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ഞ്ച് ഗ്യാ​ര​ണ്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    സാ​മൂ​ഹി​ക​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ നീ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു മാ​തൃ​ക​യാ​യി ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.​ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങി നി​ൽ​ക്ക​രു​തെ​ന്നും സാ​മൂ​ഹി​ക​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു.​ സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യും ഊ​ർ​ജ്ജ​സ്വ​ല​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി മാ​ത്രം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന് അ​ർ​ത്ഥ​മി​ല്ല.

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ ​ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.​പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സം​ഘാ​ട​ക​നാ​യ മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വും മു​ൻ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ബി. ​രാ​മ​നാ​ഥ് റൈ ​പ്ര​ശം​സി​ച്ച മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, ഏ​റ്റ​വും സ​ത്യ​സ​ന്ധ​നാ​യ നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ക​യും എം​എ​ൽ​എ​യും മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് ബ​ണ്ട്വാ​ൾ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 5,000 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്ക് അ​നു​സ്മ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    എ​ന്നി​ട്ടും ബ​ണ്ട്വാ​ളി​ൽ നി​ന്ന് നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു, 2028 ൽ ​അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് വീ​ണ്ടും മ​ത്സ​രി​ച്ച് വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.​ സ​ന്തോ​ഷ് ഗു​രു​ജി, മു​ൻ മ​ന്ത്രി വി​ന​യ് കു​മാ​ർ സൊ​റാ​ക്കെ, നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ചീ​ഫ് വി​പ്പ് സ​ലിം അ​ഹ​മ്മ​ദ്, പു​ത്തൂ​ർ എം​എ​ൽ​എ അ​ശോ​ക് കു​മാ​ർ റൈ, ​നി​യ​മ​സ​ഭാ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം ഇ​വാ​ൻ ഡി​സൂ​സ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ​യ​സ് എ​ൽ. റോ​ഡ്രി​ഗ​സ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Congress will continue to rule Karnataka on the strength of the party - Chief Minister Siddaramaiah
