    Posted On
    date_range 10 April 2026 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 10 April 2026 9:29 AM IST

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് -എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ സം​ഘ​ർ​ഷം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ദ​ക്ഷി​ണ ദാ​വ​ൻ​ഗ​രെ​യി​ലെ ബാ​ഷ ന​ഗ​ർ മെ​യി​ൻ റോ​ഡി​ന് സ​മീ​പം വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​നി​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ത​മ്മി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷ​മു​ണ്ടാ​യി. മി​ല്ല​ത്ത് സ്കൂ​ളി​ലെ പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്താ​ണ് സം​ഭ​വം. എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ പോ​ളി​ങ് ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ പോ​ളി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 200 മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ മേ​ശ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഇ​തി​നെ എ​തി​ർ​ക്കു​ക​യും അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​യ പ​രി​ധി ലം​ഘി​ച്ച​തി​നാ​ൽ മേ​ശ നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മേ​ശ മ​റി​ച്ചി​ട്ട​ത് സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ വ​ഷ​ളാ​ക്കി ബൂ​ത്ത് പ​രി​സ​രം സം​ഘ​ർ​ഷ​ഭ​രി​ത​മാ​യി.

    ദ​ക്ഷി​ണ ദാ​വ​ൻ​ഗ​രെ ബ്ലോ​ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​യൂ​ബ് പൈ​ൽ​വാ​ൻ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ സം​ഘ​ർ​ഷം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി. പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഏ​റെ നേ​രം ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​യി.

    TAGS: conflict, Bengaluru, Congress
    News Summary - Congress-SDPI conflict
