    Posted On
    date_range 27 March 2026 8:47 AM IST
    Updated On
    date_range 27 March 2026 8:47 AM IST

    ദാ​വ​ൻ​ഗ​രെ സൗ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് റെ​ബ​ൽ പി​ന്മാ​റി​യി​ല്ല

    നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ‘ഗോ ​ബാ​ക്ക്’​വി​ളി
    ദാ​വ​ൻ​ഗ​രെ സൗ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് റെ​ബ​ൽ പി​ന്മാ​റി​യി​ല്ല
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: അ​ടു​ത്ത മാ​സം ഒ​മ്പ​തി​ന് ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന ദാ​വ​ൻ​ഗ​രെ സൗ​ത്ത് നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് റെ​ബ​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി പ​ത്രി​ക ന​ൽ​കി​യ സാ​ദി​ഖ് പൈ​ൽ​വാ​ൻ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ പ​ത്രി​ക പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചി​ല്ല. അ​നു​ര​ഞ്ജ​ന ശ്ര​മ​ത്തി​നാ​യി എ​ത്തി​യ കെ.​പി.​സി.​സി വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലിം അ​ഹ​മ്മ​ദി​നേ​യും റി​സ്വാ​ൻ അ​ർ​ഷ​ദ് എം.​എ​ൽ.​എ​യേ​യും പൈ​ൽ​വാ​ന്റെ വീ​ടി​ന് പു​റ​ത്ത് ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടി​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ‘ഗോ ​ബാ​ക്ക്’​വി​ളി​ച്ച് ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ചു.നാ​മ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശ പ​ത്രി​ക പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന സ​മ​യം വൈ​കി​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന് അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. വീ​ടി​ന്റെ പി​ൻ​മു​റ്റ​ത്ത് യോ​ഗം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം സ​മീ​പി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് പൈ​ൽ​വാ​ന്റെ അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ ത​ട​ഞ്ഞ​ത്.പി​ന്നീ​ട് പൈ​ൽ​വാ​നു​മാ​യി സം​ഘം അ​ട​ച്ചി​ട്ട മു​റി​യി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി, ഉ​ച്ച​ക്ക് 2.50 ന് ​പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം പോ​യി.​

    ഭ​വ​ന മ​ന്ത്രി ബി.​ഇ​സ​ഡ്. സ​മീ​ര്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം ച​ര്‍ച്ച​ക്കാ​യി എ​ത്തു​മെ​ന്ന വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പൈ​ല്‍വാ​ന്റെ വീ​ടി​ന് സ​മീ​പം അ​നു​യാ​യി​ക​ള്‍ ഉ​ച്ച 12 മ​ണി​യോ​ടെ എ​ത്തി ത​മ്പ​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു.സാ​ദി​ഖ് പൈ​ൽ​വാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ അം​ഗ​മാ​ണ്. ചി​ല പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ വേ​ദ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. സ​മ​യ​ക്കു​റ​വ് കാ​ര​ണം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ​പ​ത്രി​ക പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല.

    അ​സം​തൃ​പ്ത​രാ​യ എ​ല്ലാ യു​വാ​ക്ക​ളെ​യും ഞ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലെ​ടു​ക്കും, റി​സ്വാ​ൻ അ​ർ​ഷ​ദ് എം.​എ​ൽ.​എ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ ഇ​ത്ത​രം കോ​പം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​ണ്. പൈ​ൽ​വാ​നു​മാ​യി ഞ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു റൗ​ണ്ട് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ദാ​വ​ൻ​ഗ​രെ​യി​ലെ​ത്താ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മ​യ​മെ​ടു​ത്തു.

    വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലെ​ടു​ക്കും. അ​ദ്ദേ​ഹം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ഒ​രു ശ​ക്തി​യാ​യി മാ​റു​മെ​ന്ന് എ​നി​ക്ക് ഉ​റ​പ്പു​ണ്ട്,അ​ഹ​മ്മ​ദ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ ഷാ​മ​ണൂ​ർ ശി​വ​ശ​ങ്ക​ര​പ്പ​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ പ​രേ​ത​ന്റെ ചെ​റു​മ​ക​ൻ സ​മ​ർ​ഥ് മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​നാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി.മു​സ്‍ലിം വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ണാ​യ​ക സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗം പ്ര​തി​നി​ധി​യെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ശ്രീ​നി​വാ​സ് ദാ​സ​ക​രി​യ​പ്പ​യാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി 84,298 വോ​ട്ടു​ക​ളും ബി​ജെ​പി​യു​ടെ ബി.​ജി.​അ​ജ​യ് കു​മാ​ർ 56,410 വോ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​ണ് നേ​ടി​യ​ത്.

    News Summary - Congress rebels in Davangere South did not retreat
