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    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

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    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: പെ​ട്രോ​ളി​ൽ നി​ശ്ചി​ത 20 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ എ​ഥ​നോ​ൾ ക​ല​ർ​ത്തു​ന്നു എ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ഥ​നോ​ൾ ക​ല​ർ​ത്ത​ൽ പ​ദ്ധ​തി ഉ​ട​ന​ടി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​വ് എ​സ്. മ​നോ​ഹ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നെ​ഹ്റു സ​ർ​ക്കി​ളി​ലും മ​ല്ലേ​ശ്വ​ര​ത്തെ മ​ന്ത്രി മാ​ളി​ന് മു​ന്നി​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ധ​ർ​ണ ന​ട​ത്തി.

    അ​മി​ത അ​ള​വി​ൽ എ​ഥ​നോ​ൾ ക​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് വാ​ഹ​ന​യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ൾ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി. ‘ഇ 20’ ​എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ‘ഇ 40’ ​ആ​ണെ​ന്ന് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു. ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച പെ​ട്രോ​ൾ സാ​മ്പി​ളു​ക​ളി​ൽ 21 മു​ത​ൽ 30 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ എ​ഥ​നോ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യെ​ന്നും ചി​ല​തി​ൽ 35 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ലാ​ണെ​ന്നും ഇ​വ​ർ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. ലാ​ബ് പ​രി​ശോ​ധ​നാ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ അ​മി​ത അ​ള​വി​ലു​ള്ള എ​ഥ​നോ​ൾ ക​ല​ർ​ത്ത​ൽ പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു​വെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഈ ​വി​ഷ​യം ഏ​റെ നാ​ളാ​യി ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും മ​നോ​ഹ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്നും ഇ​ത് പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ലോ​ക്‌​സ​ഭ​യി​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി നേ​ര​ത്തെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    എ​ഥ​നോ​ൾ ക​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് 20 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. നി​ശ്ചി​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചു​ള്ള ഇ​ന്ധ​നം മാ​ത്ര​മേ വാ​ഹ​ന​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​വൂ എ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ വ​ഞ്ചി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ടു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി റി​സ്‌​വാ​ൻ അ​ർ​ഷാ​ദ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. എ​ന്നാ​ൽ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ തി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​നാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എ​ഥ​നോ​ൾ വി​ഷ​യം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി എം.​പി യ​ദു​വീ​ർ കൃ​ഷ്ണ​ദ​ത്ത ചാ​മ​രാ​ജ വൊ​ഡ​യാ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​മെ​ന്ന വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ള്ളി​ക്ക​ള​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Congress Protests Ethanol Blending
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