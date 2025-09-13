Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    13 Sept 2025 9:57 AM IST
    13 Sept 2025 9:57 AM IST

    ദേശീയപാതയു​ടെ ദുരവസ്ഥയിൽ; കോൺഗ്രസി​ന്റെ പ്രതീകാത്മക പ്രതിഷേധം

    ദേശീയപാതയു​ടെ ദുരവസ്ഥയിൽ; കോൺഗ്രസി​ന്റെ പ്രതീകാത്മക പ്രതിഷേധം
    മം​ഗ​ളൂ​രു: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലെ കു​ഴി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ മ​രി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ന്തൂ​ർ സ​ർ​ക്കി​ളി​ൽ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ (എ​ൻ‌.​എ​ച്ച്‌.​എ‌.​ഐ)​ക്കും ബി.​ജെ.​പി​ക്കു​മെ​തി​രെ ജി​ല്ല കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി.

    അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക​മാ​യി ഡ​മ്മി മൃ​ത​ദേ​ഹം വ​ഹി​ച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​മ്പു​വെ​ല്ലി​ലെ എ​ൻ‌.​എ​ച്ച്‌.​എ‌.​ഐ ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് മാ​ർ​ച്ച് ന​ട​ത്തി. പൊ​ലീ​സ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു.

    ഇ​വാ​ൻ ഡി​സൂ​സ എം.​എ​ൽ.​സി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു. ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​ർ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ശ​രി​യാ​യ​തു​മാ​യ റോ​ഡു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ ദ​യ​നീ​യ​മാ​യി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ൻ‌.​എ​ച്ച്‌.​എ‌.​ഐ​ക്കെ​തി​രെ നാ​ല് കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ​ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​ത് പ​ര്യാ​പ്ത​മ​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ജി​ല്ല കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ, പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ജെ.​ആ​ർ. ലോ​ബോ, മി​ഥു​ൻ റാ​യ്, പ​ത്മ​രാ​ജ്, ശ​ശി​ധ​ർ ഹെ​ഗ്‌​ഡെ, ഭാ​സ്‌​ക​ർ മൊ​യ്‌​ലി, എ​ൻ.​എ​സ്.​യു.​ഐ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ഹാ​ൻ ആ​ൽ​വ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

