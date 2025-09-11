Begin typing your search above and press return to search.
    Metro
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 7:42 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 7:42 AM IST

    ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ കേ​സി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    satheesh krishna sail
    സ​തീ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ സെ​യ്‌​ൽ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് (ഇ.​ഡി) ഉ​ത്ത​ര ക​ന്ന​ട കാ​ർ​വാ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ സ​തീ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ സെ​യ്‌​ലി​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 13, 14 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ സെ​യി​ലി​ന്റെ വ​സ​തി​യി​ൽ ഇ.​ഡി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ന​ട​ത്തി​യ റെ​യ്ഡു​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ​ക്കി​ൽ​പ്പെ​ടാ​ത്ത വ​ലി​യ തു​ക പ​ണ​വും സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും കു​റ്റ​ക​ര​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ളും അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​താ​യി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗോ​വ, മും​ബൈ, ഡ​ൽ​ഹി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ.​ഡി റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. കാ​ർ​വാ​ർ റെ​യ്ഡി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തെ​ന്നും സ്വ​ർ​ണം, പ​ണം, രേ​ഖ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​വ ര​ണ്ട് വ​ലി​യ ട്ര​ങ്കു​ക​ളി​ലാ​ക്കി കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി കൊ​ണ്ടു​പോ​യെ​ന്നും ഇ.​ഡി വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    റെ​യ്ഡു​ക​ളെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​നാ​യി സെ​യി​ലി​നെ വി​ളി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​നും രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ശേ​ഷം പ്രാ​ഥ​മി​ക ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഇ.​ഡി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. പ്ര​ത്യേ​ക കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​സ്താ​വ​ന ഏ​ജ​ൻ​സി ഇ​തു​വ​രെ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    TAGS:money laundering caseCongress MLAarrested
