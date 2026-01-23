Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കാ​വി​ക്കൊ​ടി പി​ടി​ച്ച ഉ​ഡു​പ്പി ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ​ക്കെ​തി​രെ കോ​ൺഗ്രസിന്‍റെ പ​രാ​തി

    നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കൃ​ത്യ​മെ​ന്ന് ഡി.​സി
    കാ​വി​ക്കൊ​ടി പി​ടി​ച്ച ഉ​ഡു​പ്പി ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ​ക്കെ​തി​രെ കോ​ൺഗ്രസിന്‍റെ പ​രാ​തി
    ഉ​ഡു​പ്പി ജി​ല്ല ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​ർ കാ​വി​ക്കൊ​ടി ഉ​യ​ർ​ത്തി വീ​ശു​ന്നു

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഉ​ഡു​പ്പി ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ മ​ഠം പ​ര്യാ​യ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ൽ കാ​വി പ​താ​ക പി​ടി​ച്ച​തി​നെ​ച്ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള ത​ർ​ക്ക​ത്തി​നി​ടെ താ​ൻ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​ദ​വി​യി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്രേ​രി​ത​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ത​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ഉ​ഡു​പ്പി ജി​ല്ല ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​ർ (ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ) ടി.​കെ. സ്വ​രൂ​പ പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​നു​വ​രി 18ന് ​പ​ര്യാ​യ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ കാ​വി പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തി​ന് സ്വ​രൂ​പ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ജി​ല്ല കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നി​യ​മ-​മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സെ​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​ക്ക് ക​ത്തെ​ഴു​തി​യ​തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ഡി.​സി​യു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച മൂ​ന്നി​ന് ഉ​ഡു​പ്പി ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ മ​ഠ​ത്തി​ന്റെ ദ്വി​വ​ത്സ​ര പ​ര്യാ​യോ​ത്സ​വ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​ഡു​പ്പി സി​റ്റി കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ർ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലു​ള്ള ത​ന്റെ ക​ട​മ​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​രി​പാ​ടി താ​ൻ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്തു. പു​തി​യ പ​ര്യാ​യ സ്വാ​മി​ക്കു​ള്ള പൗ​ര ബ​ഹു​മ​തി പ​രി​പാ​ടി​യി​ലും സ്വാ​മി സ​ർ​വ​ജ്ഞ പീ​ഠ​ത്തി​ൽ ക​യ​റി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന ദ​ർ​ബാ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ലും താ​ൻ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്രേ​രി​ത​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​ത് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ താ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് സ്വ​രൂ​പ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ജോ​ഡു ക​ട്ടേ​യി​ൽ​നി​ന്ന് കൃ​ഷ്ണ മ​ഠ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഉ​ഡു​പ്പി ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ യ​ശ്പാ​ൽ സു​വ​ർ​ണ ആ​ർ‌.​എ​സ്‌.​എ​സ് പ​താ​ക ഡി.​സി​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ക​യും അ​ത് അ​വർ പ​ര​സ്യ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി വീ​ശു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി ഉ​ഡു​പ്പി ജി​ല്ല കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നി​യ​മ-​മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സെ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​രീ​ഷ് ഷെ​ട്ടി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് അ​യ​ച്ച ക​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഡി.​സി​യു​ടെ അ​ത്ത​രം പെ​രു​മാ​റ്റം അ​സ്വീ​കാ​ര്യ​മാ​ണ്. കാ​ര​ണം, അ​ത് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്റെ സേ​വ​ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ലെ മ​തേ​ത​ര​ത്വ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്. ഇ​ത് അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ഉ​ചി​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    News Summary - Congress files complaint against Udupi District Collector for holding saffron flag
