Madhyamam
    20 Aug 2025 11:33 AM IST
    20 Aug 2025 11:33 AM IST

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വി​ശ്വാ​സം- വീ​രേ​ന്ദ്ര ഹെ​ഗ്ഡെ എം.​പി

    ‘ബി.​ജെ.​പി മാ​ത്ര​മ​ല്ല, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, ജെ.​ഡി-​എ​സ് നേ​താ​ക്ക​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു’
    dharmasthala
    ഡോ.​ഡി. വീ​രേ​ന്ദ്ര ഹെ​ഗ്ഡെ 

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലെ ശ​വ​സം​സ്കാ​രം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ത്തി​ൽ (എ​സ്.​ഐ.​ടി) വി​ശ്വാ​സ​വും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ധ​ർ​മാ​ധി​കാ​രി ഡോ. ​ഡി. വീ​രേ​ന്ദ്ര ഹെ​ഗ്ഡെ എം.​പി പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റും ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത ഹെ​ഗ്ഡെ, ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​ത്യം പു​റ​ത്തു​വ​ര​ട്ടേ എ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ബി.​ജെ.​പി മാ​ത്ര​മ​ല്ല കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, ജെ.​ഡി-​എ​സ് നേ​താ​ക്ക​ളും ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ത​നി​ക്കും ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നു​മെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തി​യ കൂ​ട്ട ശ​വ​സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും മ​റ്റ് ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളും നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്നു. അ​വ തി​ക​ച്ചും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ര​ഹി​ത​മാ​ണ്. ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​ക്കെ​തി​രാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണം ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ശ​സ്തി​ക്കും ഭ​ക്ത​രു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​നും കോ​ട്ടം വ​രു​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്.

    ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ​യും ത​ന്റെ ഭ​ക്ത​രെ​യും വ​ല്ലാ​തെ വേ​ദ​നി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം അ​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. വ്യാ​ജ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം നീ​ക്കാ​ൻ നീ​തി​യു​ക്ത​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മേ ക​ഴി​യൂ. എ​ല്ലാം ശ​രി​യാ​യി അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചാ​ൽ സ​ത്യം പു​റ​ത്തു​വ​രും. സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ദൂ​രീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടും. 13 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് പി.​യു.​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി സൗ​ജ​ന്യ​യു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സി.​ബി.​ഐ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന എ​ല്ലാ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഞ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രി​ക്ക​ലും ഒ​ന്നും മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ക്ഷേ​ത്ര, സ്ഥാ​പ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പ​ങ്കി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​ർ, സൗ​ജ​ന്യ ഭ​ക്ഷ​ണ പ​രി​പാ​ടി, അ​തി​ഥി സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ശു​ചി​ത്വം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലെ ഭ​ര​ണം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന മ​റ്റൊ​രാ​ൾ എ​ന്ന​ങ്ങ​നെ വ്യ​ത്യ​സ്ത കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്നു. മ​റ്റ് സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​ർ സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​ണ്. ത​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​രി വി​വാ​ഹി​ത​യാ​യി ധാ​ർ​വാ​ഡി​ൽ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​മാ​ക്കി.

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ സ്വ​ത്തു​ണ്ടെ​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണം വ​സ്തു​താ​പ​ര​മ​ല്ല. സ്ഥാ​പ​ന അ​നു​ബ​ന്ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​യു​ണ്ട്. ത​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ഇ​വി​ടെ​യും അ​വി​ടെ​യും വ​ള​രെ കു​റ​ച്ച് സ്വ​ത്ത് മാ​ത്ര​മേ​യു​ള്ളൂ. എ​ല്ലാം കൃ​ത്യ​വും രേ​ഖ​യി​ലു​ള്ള​തു​മാ​ണ്. ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യും ജ​ന​പ്രീ​തി​യും ത​ട​യു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ 2012 മു​ത​ൽ സം​ഘ​ടി​ത പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ക്ഷേ​ത്ര പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണം, ഗ്രാ​മ​വി​ക​സ​നം, മ​റ്റ് സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. സ്ഥാ​പ​നം വ​ള​രാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കാ​ത്ത ചി​ല ആ​ളു​ക​ളെ ഇ​ത് പ്ര​കോ​പി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ന്ന​ട സി​നി​മ​യാ​യ കാ​ന്താ​ര​യു​ടെ ജ​ന​പ്രീ​തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ചി​ല പ്ര​ചാ​ര​ക​ർ അ​വ​രു​ടെ അ​ജ​ണ്ട ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു.

    വി​വാ​ദ​ത്തി​ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​നി​റം ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണാ​ജ​ന​ക​മാ​ണ്. ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ൾ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി എ​ത്തി. പ​ക്ഷേ, കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ​യും ജെ.​ഡി -എ​സി​ലെ​യും നേ​താ​ക്ക​ളും ഞ​ങ്ങ​ളെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മ​ല്ല. സ്ഥാ​പ​ന​ത്തെ​യും ത​ന്റെ പേ​രി​നെ​യും അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മം മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്നും കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും അദ്ദേഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

