നാളെ കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു അംബാരി ഉത്സവ് കൂടി
ബംഗളൂരു: കേരളത്തിലേക്ക് യാത്ര സുഖകരമാക്കാൻ കർണാടക ആർ.ടി.സിയുടെ ഒരു അംബാരി ഉത്സവ് സ്ലീപ്പർ വോൾവോ മൾട്ടി ആക്സിൽ ബസ് കൂടി സർവിസ് നടത്തും. കോട്ടയത്തേക്കാണ് പുതിയ ബസ്. ഡിസംബർ ഒന്നിന് സർവിസ് ആരംഭിക്കും. ഹൊസൂർ, സേലം, കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട്, തൃശൂർ, അങ്കമാലി, മൂവാറ്റുപുഴ, ഏറ്റുമാനൂർ വഴി കോട്ടയത്തെത്തും.
ബംഗളൂരു ശാന്തിനഗർ ബസ്സ്റ്റാൻഡിൽനിന്ന് ദിവസവും വൈകീട്ട് 6.30ന് പുറപ്പെടും. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആറിന് കോട്ടയത്തെത്തും. കോട്ടയത്തുനിന്ന് ദിവസവും വൈകീട്ട് 5.45ന് പുറപ്പെടും. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ 5.45ന് ബംഗളൂരുവിലെത്തും. ബംഗളൂരുവിൽനിന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് 1950 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ്. കേരളത്തിലേക്ക് നിലവിൽ നാല് അംബാരി ഉത്സവ് ബസ് സർവിസുകളുണ്ട്.
എറണാകുളത്തേക്ക് രണ്ടും കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഓരോന്നുമാണുള്ളത്. ഇതുകൂടാതെ, എറണാകുളത്തേക്ക് രണ്ട് ഡ്രീം ക്ലാസ് ബസ് സർവിസുകളുമുണ്ട്. കൂടുതൽ മൾട്ടി ആക്സിൽ സ്ലീപ്പർ ബസുകൾ ലഭ്യമാകുന്ന മുറക്ക് ആലപ്പുഴ, തിരുവനന്തപുരം റൂട്ടിലേക്ക് പരിഗണിക്കുമെന്ന് കർണാടക ആർ.ടി.സി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
