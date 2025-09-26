Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 9:43 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 9:43 AM IST

    വ്യാ​ജ​രേ​ഖ നി​ർ​മാ​ണം; ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    വ്യാ​ജ​രേ​ഖ നി​ർ​മാ​ണം; ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡും മാ​ർ​ക്ക് ലി​സ്റ്റു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വ്യാ​ജ​രേ​ഖ​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച​തി​ന് ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ​യെ​യും സ​ഹാ​യി​യെ​യും അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്തു. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സി​റ്റി​ക്കു സ​മീ​പ​മു​ള്ള ഭ​വാ​നി റോ​ഡി​ലെ ഗു​രു​ദ​ത്ത സൈ​ബ​ർ സെ​ന്റ​ർ എ​ന്ന ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ​യാ​യ ര​ഘു​വീ​ർ (25), സ​ഹാ​യി യ​ശ്വ​ന്ത്(19) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ഐ.​ടി.​ഐ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം നേ​ടി​യ ര​ഘു​വീ​ർ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​മാ​യി സ്ഥാ​പ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു. എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി, പി.​യു, പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യ രേ​ഖ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ 1000 മു​ത​ൽ 5000 രൂ​പ വ​രെ പ്ര​തി​ഫ​ലം വാ​ങ്ങി​യാ​ണ് വ്യാ​ജ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ചു കൊ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന​ത്. ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ, ഹാ​ർ​ഡ് ഡിസ്ക്, മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ എ​ന്നി​വ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ഇ​വ ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഹെ​ബ്ബ​ഗൊ​ഡി പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സോ​മ​ശേ​ഖ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Karnatakafake document caseArrestmetro news
