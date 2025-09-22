Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഗാ​ർ​ഹി​ക...
    Metro
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 7:51 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 7:51 AM IST

    ഗാ​ർ​ഹി​ക ജോ​ലി​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി സ​മ​ഗ്ര​നി​യ​മം; ക​ര​ട് ബി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി ക​ർ​ണാ​ട​ക

    text_fields
    bookmark_border
    Representation Image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഗാ​ർ​ഹി​ക ജോ​ലി​ക്കാ​രു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ‘ക​ർ​ണാ​ട​ക ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി (സാ​മൂ​ഹി​ക, സു​ര​ക്ഷ, ക്ഷേ​മ) ബി​ൽ 2025’ എ​ന്ന ക​ര​ട് നി​യ​മം സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി. അ​സം​ഘ​ടി​ത​മാ​യ മേ​ഖ​ല​യാ​യ ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ൽ രം​ഗ​ത്തെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ധി​യി​ലേ​ക്കു കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    തൊ​ഴി​ൽ സ​മ​യം, വേ​ത​നം, അ​വ​ധി, ക്ഷേ​മ​നി​ധി സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ക​രാ​ർ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ളും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ത​മ്മി​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ ക​ര​ടി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ളും സേ​വ​ന​ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ളും സം​സ്ഥാ​ന പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ക​യും ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ പു​തു​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​തെ​യു​ള്ള നി​യ​മ​നം നി​രോ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടും.

    ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ വേ​ത​ന​വും ഓ​വ​ർ​ടൈം വേ​ത​ന​വും ല​ഭി​ക്കും. പ്ര​തി​വാ​രം 48 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ല​ല്ലാ​ത്ത ജോ​ലി സ​മ​യം, ആ​ഴ്ച​യി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ അ​വ​ധി, വാ​ർ​ഷി​ക വേ​ത​നാ​വ​ധി, പ്ര​സ​വാ​വ​ധി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​വു​മു​ണ്ടാ​കും. അ​വ​ർ​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ര​ക്ഷ, അ​പ​ക​ട​പ​രി​ഹാ​രം, പെ​ൻ​ഷ​ൻ, മ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​ഹാ​യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. വി​വേ​ച​നം, പീ​ഡ​നം, ലൈം​ഗി​ക ചൂ​ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ​നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന വാ​ഗ്ദാ​ന​വും ക​ര​ടി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ ക്ഷേ​മ ഫ​ണ്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സ്, തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ ന​ൽ​കേ​ണ്ട ക്ഷേ​മ ഫീ​സ് (വേ​ത​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​നം വ​രെ), സ​ർ​ക്കാ​ർ ഗ്രാ​ന്റു​ക​ൾ, പി​ഴ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വ​ഴി ധ​നം സ​മാ​ഹ​രി​ക്കും. സം​സ്ഥാ​ന ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക്ഷേ​മ​ബോ​ർ​ഡ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ, ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​നു​ക​ൾ, തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ, റെ​സി​ഡ​ന്റ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് തു​ല്യ​പ്രാ​തി​നി​ധ്യം ന​ൽ​കും. ജി​ല്ല​ത​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സ​മി​തി​ക​ളും രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് തൊ​ഴി​ലാ​ളി-​തൊ​ഴി​ലു​ട​മ-​ഏ​ജ​ൻ​സി ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കും.

    നി​യ​മം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്കും ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കും ആ​റു​മാ​സം വ​രെ ത​ട​വും 50,000 രൂ​പ വ​രെ പി​ഴ​യും വി​ധി​ക്കാം. ശി​ശു​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ നി​യ​മി​ക്ക​ൽ, മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത്, പീ​ഡ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ ഗു​രു​ത​ര കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മൂ​ന്ന് മു​ത​ൽ ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന പി​ഴ​യും ന​ൽ​കും. ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മ കേ​സു​ക​ൾ നി​ല​വി​ലു​ള്ള 2013ലെ ​ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്തെ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ലൈം​ഗി​ക പീ​ഡ​ന നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​ര​ട് നി​യ​മം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bengaluru Newsdomestic workersnew billsGovernment of Karnataka
    News Summary - Comprehensive scheme for domestic workers; Karnataka introduces new bill
    Similar News
    Next Story
    X