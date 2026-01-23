Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 9:29 AM IST

    വീ​ണ്ടും വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സം​ഗം; ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് നേ​താ​വി​ന് എ​തി​രെ പ​രാ​തി

    വീ​ണ്ടും വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സം​ഗം; ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് നേ​താ​വി​ന് എ​തി​രെ പ​രാ​തി
    പ്ര​ഭാ​ക​ർ ഭ​ട്ട്

    മം​ഗ​ളൂ​രു: പു​ത്തൂ​ർ വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ കോ​ള​ജി​ൽ ന​ട​ന്ന വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി​യ മു​തി​ർ​ന്ന ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് നേ​താ​വ് ഡോ. ​ക​ല്ല​ട്ക്ക പ്ര​ഭാ​ക​ർ ഭ​ട്ടി​നെ​തി​രെ​യും പ്ര​സം​ഗം ഷെ​യ​ർ ചെ​യ്ത യൂ​ട്യൂ​ബ് ചാ​ന​ലി​നെ​തി​രെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പു​ത്തൂ​ർ ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.ജ​നു​വ​രി 12ന് ​ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ വി​ദ്യാ​വ​ർ​ധ​ക സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ ഭ​ട്ട് ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച് മു​സ്‍ലിം​ക​ളെ​യും ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ളെ​യും അ​പ​മാ​നി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക മാ​ന​വ ബ​ന്ധു​ത്വ വേ​ദി​കെ​യു​ടെ പു​ത്തൂ​ർ താ​ലൂ​ക്ക് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ൾ മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഭ​ട്ട് ആ​രോ​പി​ക്കു​ക​യും വി​ഷ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ്യാ​ജ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ധ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന് പ​രാ​തി​ക്കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഭ​ട്ടി​നെ​തി​രെ​യും പ്ര​സം​ഗം അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത ‘വി​കാ​സ​ന ടി.​വി’ എ​ന്ന യൂ​ട്യൂ​ബ് ചാ​ന​ലി​നെ​തി​രെ​യും ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. യു​വാ​ക്ക​ളും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്രേ​ക്ഷ​ക​രി​ലും യൂ​ട്യൂ​ബ് ചാ​ന​ലി​ൽ വി​ഡി​യോ ക​ണ്ട ആ​ളു​ക​ളി​ലും ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ളോ​ടും മു​സ്‌​ലിം​ക​ളോ​ടും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ വി​ദ്വേ​ഷം വ​ള​രാ​നി​ട​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന് വേ​ദി​കെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ചു. വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്ത​രു​തെ​ന്ന കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് ഭ​ട്ട് ലം​ഘി​ച്ചു​വെ​ന്ന് പ​രാ​തി​ക്കാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    വേ​ദി​കെ പു​ത്തൂ​ർ ക​മ്മി​റ്റി ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ കെ. ​രാ​മ​ച​ന്ദ്ര, എം.​ബി. വി​ശ്വ​നാ​ഥ റൈ, ​മൗ​റീ​സ് മ​സ്‌​ക​ര​നാ​സ്, എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, കാ​ന്യൂ​ട്ട് മ​സ്‌​ക​രേ​ന​സ്, ഡോ. ​കെ.​ബി. രാ​ജാ​റാം, ബൊ​ലോ​ഡി ച​ന്ദ്ര​ഹാ​സ റൈ, ​ശ​ശി​കി​ര​ൺ റൈ, ​അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ യു​ണി​ക്ക്, ഉ​ല്ലാ​സ് കൊ​ടി​യ​ൻ, പ്ര​കാ​ശ് ഗൗ​ഡ തെ​ങ്കി​ല എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. പു​ത്തൂ​ർ റൂ​റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ ഭ​ട്ടി​ന് പു​ത്തൂ​ർ അ​ഡി ജി​ല്ല സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി (അ​ഞ്ച്) ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്ത​രു​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഉ​പാ​ധി​ക​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​നം. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 22ന് ​പു​ത്തൂ​ർ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ഉ​പ്പ​ലി​ഗെ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ദീ​പോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലും ഗോ​പൂ​ജ​യി​ലും പ്ര​ഭാ​ക​ർ ഭ​ട്ട് വ​ർ​ഗീ​യ പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് ഈ​ശ്വ​രി പ​ദ്മു​ഞ്ച് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു പു​ത്തൂ​ർ റൂ​റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

    TAGS:Hate SpeechBangalore News
