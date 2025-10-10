Begin typing your search above and press return to search.
    Metro
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 7:35 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 7:35 AM IST

    ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം 2,000 കോ​ടി

    ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം 2,000 കോ​ടി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കൃ​ഷി നാ​ശം സം​ഭ​വി​ച്ച ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 2,000 കോ​ടി 30 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് റ​വ​ന്യൂ​മ​ന്ത്രി കൃ​ഷ്ണ ബൈ​ര ഗൗ​ഡ. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 12.54 ല​ക്ഷം ഹെ​ക്ട​ർ കൃ​ഷി​നാ​ശ​മാ​ണ് സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. ദേ​ശീ​യ ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ സേ​ന​യു​ടെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം വ​ര​ണ്ട ഭൂ​മി​ക്ക് ഹെ​ക്ട​റി​ന് 8,500 രൂ​പ​യും ജ​ല​സേ​ച​ന​മു​ള്ള ഭൂ​മി​ക്ക് 17,000 രൂ​പ​യും കൃ​ഷി ഭൂ​മി​ക്ക് 22,500 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ക.

    ഇ​തു​കൂ​ടാ​തെ ഓ​രോ ക​ർ​ഷ​ക​നും ഹെ​ക്ട​റി​ന് 8500 രൂ​പ വീ​തം അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റും. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​യി 5.25 ല​ക്ഷം ഹെ​ക്ട​ർ കൃ​ഷി​നാ​ശം സം​ഭ​വി​ച്ച​വ​ർ​ക്കാ​ണ് തു​ക കൈ​മാ​റു​ക. ഈ​യി​ടെ നാ​ശം വ​ന്ന 7.24 ല​ക്ഷം ഹെ​ക്ട​റി​നു​ള്ള ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം 10 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

