    date_range 26 Oct 2025 10:58 AM IST
    date_range 26 Oct 2025 10:58 AM IST

    ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര തു​ക പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്ക​ണം-ക​ർ​ഷ​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ

    കർഷക സംഘടനകൾ മൈസൂരു ഡെപ്യൂട്ടി കമീഷണറുടെ

    ഓഫിസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര തു​ക പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന ക​ർ​ഷ​ക സം​ഘ​ട​ന ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, സം​സ്ഥാ​ന ക​രി​മ്പ് ക​ർ​ഷ​ക സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സം​യു​ക്ത​മാ​യി മൈ​സൂ​രു ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ന് മു​ന്നി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ ഫ​ണ്ട് (എ​ൻ.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്) പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്ക് മെ​മ്മോ​റാ​ണ്ടം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    എം.​എ​ൽ.​എ, എം.​പി, മ​ന്ത്രി​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​രു​ടെ ശ​മ്പ​ളം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കു​റു​ബു​രു ശാ​ന്ത​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും വ​ർ​ഷം തോ​റും വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും എ​ട്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​വും ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ വി​ള നാ​ശ​ത്തി​നു​ള്ള ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര തു​ക വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. മ​ഴ, വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്കം, പ്ര​കൃ​തി​ക്ഷോ​ഭം എ​ന്നി​വ മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വി​ള​നാ​ശ​ത്തി​ന് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ​ൻ‌.​ഡി‌.​ആ​ർ.‌​എ​ഫ്. മാ​ന​ദ​ണ്ഡം ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്യ​ണം.

    മ​ഴ​മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വി​ള​നാ​ശ​ത്തി​ന് ഏ​ക്ക​റി​ന് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 25,000 രൂ​പ​യാ​യും ജ​ല​സേ​ച​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ കൃ​ഷി​ചെ​യ്യു​ന്ന തോ​ട്ട​വി​ള​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​ക്ക​റി​ന് 40,000 രൂ​പ​യാ​യും വാ​ണി​ജ്യ​വി​ള​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​ക്ക​റി​ന് 60,000 രൂ​പ​യാ​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണം. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ മ​ഴ​യി​ൽ വി​ള​നാ​ശം നേ​രി​ട്ട ക​ല്യാ​ണ ക​ർ​ണാ​ട​ക, നോ​ർ​ത്ത് ക​ർ​ണാ​ട​ക പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് 5,000 കോ​ടി രൂ​പ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ​മാ​യി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും ശാ​ന്ത​കു​മാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എം.​പി​മാ​ർ, എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ഷ​യം പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് വാ​യ്പ​ക​ൾ എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ള​ണം. ഒ​രു ട​ൺ ക​രി​മ്പ് കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് 3700 രൂ​പ​യാ​ണ് ചെ​ല​വ്. ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​രി​മ്പി​ന് ട​ണ്ണി​ന് 150 രൂ​പ എ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ൽ അ​ധി​ക തു​ക നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ​ത​ന്നെ ഫാ​ക്ട​റി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്ക​ണം. തൂ​ക്ക​ത്തി​ലെ ത​ട്ടി​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ഞ്ച​സാ​ര ഫാ​ക്ട​റി​ക​ളി​ൽ വെ​യി​ങ് മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:compensationDisaster Fundfarmers organizationsBangalore News
    News Summary - Compensation amount to be decided Farmers organizations
