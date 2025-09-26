ദാവൻഗരെയിൽ വർഗീയ സംഘർഷാവസ്ഥ; പൊലീസ് തടഞ്ഞുtext_fields
ബംഗളൂരു: ദാവൻഗരെയിൽ ഇരു വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ വർഗീയ സംഘർഷാവസ്ഥ പൊലീസ് ഇടപെട്ട് തടഞ്ഞു. ‘ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്’ എന്ന പോസ്റ്ററിനെ ചൊല്ലിയായിരുന്നു ഇരുവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തത്. ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം.
ദാവൻഗരെ കാൾ മാർക്സ് നഗറിൽ ഒരു വിഭാഗം ‘ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്’ എന്ന ബാനർ ഉയർത്തിയത് മറുവിഭാഗം ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇരുഭാഗത്തും ആളുകൾ സംഘടിച്ചെത്തിയതോടെ, പരസ്പരം കല്ലേറ് നടന്നു. തുടർന്ന്, പൊലീസ് ഇടപെട്ട് ഇരു കൂട്ടരെയും പിരിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ പ്രദേശം സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതായി ദാവൻഗരെ എസ്.പി ഉമ പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു. ബാനർ നീക്കിയതായും എസ്.പി അറിയിച്ചു.
