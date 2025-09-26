Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    26 Sept 2025 10:31 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 10:31 AM IST

    ദാ​വ​ൻ​ഗ​രെ​യി​ൽ വ​ർ​ഗീ​യ സം​ഘ​ർ​ഷാ​വ​സ്ഥ; പൊ​ലീ​സ് ത​ട​ഞ്ഞു

    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ദാ​വ​ൻ​ഗ​രെ​യി​ൽ ഇ​രു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ണ്ടാ​യ വ​ർ​ഗീ​യ സം​ഘ​ർ​ഷാ​വ​സ്ഥ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ട​പെ​ട്ട് ത​ട​ഞ്ഞു. ‘ഐ ​ല​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്’ എ​ന്ന പോ​സ്റ്റ​റി​നെ ചൊ​ല്ലി​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷാ​വ​സ്ഥ ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​ണ് സം​ഭ​വം.

    ദാ​വ​ൻ​ഗ​രെ കാ​ൾ മാ​ർ​ക്സ് ന​ഗ​റി​ൽ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ‘ഐ ​ല​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്’ എ​ന്ന ബാ​ന​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത് മ​റു​വി​ഭാ​ഗം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു. ഇ​രു​ഭാ​ഗ​ത്തും ആ​ളു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​ച്ചെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ, പ​ര​സ്പ​രം ക​ല്ലേ​റ് ന​ട​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന്, പൊ​ലീ​സ് ഇ​ട​പെ​ട്ട് ഇ​രു കൂ​ട്ട​രെ​യും പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ പ്ര​ദേ​ശം സ​മാ​ധാ​നം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ച​താ​യി ദാ​വ​ൻ​ഗ​രെ എ​സ്.​പി ഉ​മ പ്ര​ശാ​ന്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. ബാ​ന​ർ നീ​ക്കി​യ​താ​യും എ​സ്.​പി അ​റി​യി​ച്ചു.

