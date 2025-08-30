Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 11:02 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 11:02 AM IST

    കോമൺ‌വെൽത്ത് പാർലമെന്ററി അസോസിയേഷൻ റീജനൽ സമ്മേളനം 11 മുതൽ

    കോമൺ‌വെൽത്ത് പാർലമെന്ററി അസോസിയേഷൻ റീജനൽ സമ്മേളനം 11 മുതൽ
    സ്പീ​ക്ക​ർ യു.​ടി. ഖാ​ദ​ർ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: കോ​മ​ൺ‌​വെ​ൽ​ത്ത് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ (സി‌.​പി‌.​എ) ഇ​ന്ത്യ​ൻ റീ​ജ​ന​ൽ സ​മ്മേ​ള​നം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 11 മു​ത​ൽ 14 വ​രെ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് നി​യ​മ​സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​സ്പീ​ക്ക​ർ യു.​ടി. ഖാ​ദ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​മ്പ​ത് കോ​മ​ൺ‌​വെ​ൽ​ത്ത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തെ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം, സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 14 ന്, ​ചാ​മു​ണ്ടി ഹി​ൽ​സ്, മൈ​സൂ​ർ കൊ​ട്ടാ​രം, ബൃ​ന്ദാ​വ​ൻ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ര്യ​ട​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ലോ​ക്‌​സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ ഓം ​ബി​ർ​ള​യാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​നം ന​യി​ക്കു​ക​യെ​ന്നും യു.​ടി. ഖാ​ദ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​ടു​ത്ത സം​സ്ഥാ​ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം ബി​ജാ​പു​രി​ൽ ചേ​രു​മെ​ന്നും ഒ​രു സെ​ഷ​ൻ മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​താ​യും സ്പീ​ക്ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും ഇ​തി​ന​കം​ത​ന്നെ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ജി​ല്ല​യു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു.

    തീ​ര​ദേ​ശ ടൂ​റി​സം വി​ക​സ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റും ഖ​നി, ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ മ​ന്ത്രി​മാ​രും ജി​ല്ല ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള മ​ന്ത്രി​യും ഇ​തി​ന​കം അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗം ന​ട​ത്തി. ത​ദ്ദേ​ശ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും വ്യ​വ​സാ​യി​ക വി​ക​സ​ന സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. കോ​ട്ടേ​പു​ര മു​ത​ൽ ബൊ​ളാ​റ വ​രെ​യു​ള്ള ഒ​ന്ന​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള 200 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ നി​ർ​ദി​ഷ്ഠ ഇ​ര​ട്ട പാ​ല​ത്തി​ന് ന​ബാ​ർ​ഡി​ന്റെ അ​നു​മ​തി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    പാ​ല​ത്തോ​ടൊ​പ്പം, 33 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ മൂ​ന്ന് ടൂ​റി​സ്റ്റ് വ്യൂ​വി​ങ് ഡെ​ക്കു​ക​ളും നി​ർ​മി​ക്കും. സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള ദ്വീ​പി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​കും. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ, കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ഴ്ച ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ പാ​ല​ത്തി​ൽ കു​റ​ച്ച് മ​ണി​ക്കൂ​ർ വാ​ഹ​ന ഗ​താ​ഗ​തം നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കും. ന​ബാ​ർ​ഡി​ന് സാ​ങ്കേ​തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ടെ​ൻ​ഡ​റു​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ക്കും.

    മം​ഗ​ളൂ​രു നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ, ഏ​ക​ദേ​ശം 60 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ ഒ​രു എ.​ഐ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത സു​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ൻ​ഫോ​സി​സ് പോ​ലു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ, എ.​ഐ-​പ​വ​ർ​ഡ് സി.​സി.​ടി.​വി ക്യാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കും. പ്രാ​ദേ​ശി​ക വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ൽ, പ​ദ്ധ​തി വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

