Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightകർണാടക പൊലീസിൽ...
    Metro
    Posted On
    date_range 8 March 2026 7:58 AM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 7:58 AM IST

    കർണാടക പൊലീസിൽ കൊളോണിയൽ കാലത്തെ ഓർഡർലി സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    കർണാടക പൊലീസിൽ കൊളോണിയൽ കാലത്തെ ഓർഡർലി സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കി
    cancel
    camera_alt

    ഡി.​ജി.​പി എം.​എ.​ സ​ലിം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: പാ​ച​കം, വൃ​ത്തി​യാ​ക്ക​ൽ, കു​ട്ടി​ക​ളെ സ്കൂ​ളി​ൽ വി​ട​ൽ, മ​റ്റ് വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ പൊ​ലീ​സി​ങ് ഇ​ത​ര ജോ​ലി​ക​ൾ ചെ​യ്യാ​ൻ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കൊ​പ്പം കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ൾ​മാ​രെ​യും നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ ഓ​ർ​ഡ​ർ​ലി സ​മ്പ്ര​ദാ​യം നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട് ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി എം.​എ. സ​ലീം ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു.

    പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ പേ​ഴ്‌​സ​ന​ൽ അ​റ്റ​ൻ​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യി വി​ന്യ​സി​ക്കു​ന്ന ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല രീ​തി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും പ​ക​രം അ​വ​രെ പ്ര​ധാ​ന പൊ​ലീ​സി​ങ് ഡ്യൂ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. പൊ​ലീ​സ് വ​കു​പ്പി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഓ​ർ​ഡ​ർ​ലി സം​വി​ധാ​നം പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ചു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​മ്പ് അ​ത്ത​രം ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ​ക്ക് നി​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 373 ത​സ്തി​ക​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ വ​കു​പ്പ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട് .

    ഈ ​ത​സ്തി​ക​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച ഓ​ർ​ഡ​ർ​ലി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് പ​ക​രം ന​ൽ​കു​ന്ന അ​ല​വ​ൻ​സ് പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ത്തി​ട​പാ​ടു​ക​ൾ വ​ഴി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. പൊ​ലീ​സ് വ​കു​പ്പി​ലെ വി​വി​ധ റാ​ങ്കു​ക​ളി​ലാ​യി 2447 ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലാ​ണ് പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന ന​ട​ക്കു​ക. ഇ​തി​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ, ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് പൊ​ലീ​സ് (ഡി​ജി ആ​ന്റ് ഐ​ജി​പി), ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ​മാ​ർ (ഡി​ജി), അ​ഡീ​ഷ​നൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് പൊ​ലീ​സ് (എ​ഡി​ജി​പി), ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് പൊ​ലീ​സ് (ഐ​ജി​പി), ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ (ഡി​ഐ​ജി​മാ​ർ), പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ടു​മാ​ർ, ക​മാ​ൻ​ഡ​ന്റു​ക​ൾ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സൂ​പ്ര​ണ്ടു​മാ​ർ ഓ​ഫ് പൊ​ലീ​സ്, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സൂ​പ്ര​ണ്ടു​മാ​ർ ഓ​ഫ് പൊ​ലീ​സ്, പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    പു​തു​ക്കി​യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ 373 ഓ​ർ​ഡ​ർ​ലി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ തു​ട​രും, അ​തേ​സ​മ​യം നി​ല​വി​ൽ ഓ​ർ​ഡ​ർ​ലി​ക​ളാ​യി വി​ന്യ​സി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന 3320 പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട് പൊ​ലീ​സിം​ഗ് ഡ്യൂ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പു​ന​ർ​വി​ന്യ​സി​ക്കും. ഓ​ർ​ഡ​ർ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക​ര​മാ​യി, ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ റാ​ങ്ക് അ​നു​സ​രി​ച്ച് പ്ര​തി​മാ​സ അ​ല​വ​ൻ​സ് ന​ൽ​കും. ഡി.​ജി റാ​ങ്കി​ലു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സം 8000 രൂ​പ, എ.​ഡി.​ജി.​പി​മാ​ർ​ക്ക് 6000 രൂ​പ, ഐ.​ജി.​പി​മാ​ർ​ക്ക് 5000 രൂ​പ, ഡി.​ഐ.​ജി/​എ​സ്.​പി/​ക​മാ​ൻ​ഡ​ന്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് 3000 രൂ​പ, എ.​എ​സ്.​പി മാ​ർ, ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​മാ​ർ/​അ​സി.​ക​മാ​ൻ​ഡ​ന്റു​ക​ൾ, പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് 2000 രൂ​പ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് നി​ർ​ദ്ദി​ഷ്ട അ​ല​വ​ൻ​സ് ഘ​ട​ന.

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച് ചി​ല മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് പാ​ച​ക​ക്കാ​ർ, പ​രി​ചാ​ര​ക​ർ, ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​മി​ത​മാ​യ സ്റ്റാ​ഫ് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ര​ട്ട ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:karnataka policeColonialismAbolished
    News Summary - Colonial-era orderly system abolished in Karnataka Police
    Similar News
    Next Story
    X