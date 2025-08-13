Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 13 Aug 2025 7:27 AM IST
    date_range 13 Aug 2025 7:27 AM IST

    കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ തെ​രു​വു​നാ​യ് കടിച്ചു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ര​ണ്ട് കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ ആ​ക്ര​മി​ച്ചു. കെ​ങ്കേ​രി​ക്ക് സ​മീ​പം ജ്ഞാ​ന​ഭാ​ര​തി കാ​മ്പ​സി​ലുള്ള ഡോ. ​ബി.​ആ​ർ. അം​ബേ​ദ്ക​ർ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് എം.​എ​സ്‌​സി പ​ഠി​ക്കു​ന്ന ഹാ​വേ​രി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ജി.​ജെ. സു​ജ​ന്യ, തെ​ല​ങ്കാ​ന​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള രേ​ഖ നി​ക്ഷി​ത എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യ​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ​രി​ക്കു​ക​ളോ​ടെ അ​ടു​ത്തു​ള്ള സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​താ​യി ബി.​ബി.​എം.​പി​യി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ-​ശു​ചി​ത്വ വ​കു​പ്പ് സ്പെ​ഷ​ൽ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സു​രാ​ൽ​ക്ക​ർ വി​കാ​സ് കി​ഷോ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

