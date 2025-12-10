Begin typing your search above and press return to search.
    Metro
    date_range 10 Dec 2025 9:05 AM IST
    date_range 10 Dec 2025 9:05 AM IST

    ലോ​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 80 ചാ​ക്ക് കാ​പ്പി​ക്കു​രു മോ​ഷ്ടി​ച്ചു; അ​ഞ്ചു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    21.44 ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​വ​രും
    ലോ​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 80 ചാ​ക്ക് കാ​പ്പി​ക്കു​രു മോ​ഷ്ടി​ച്ചു; അ​ഞ്ചു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    ലോ​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് കാ​പ്പി​ക്കു​രു മോ​ഷ്ടി​ച്ച​തി​ന് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​ർ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: പി​രി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ലോ​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 21,44,000 രൂ​പ​യു​ടെ കാ​പ്പി​ക്കു​രു മോ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​സി​ൽ അ​ഞ്ച് പ്ര​തി​ക​ളെ പു​ത്തൂ​ർ ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. മു​ഖ്യ​പ്ര​തി ആ​ശ്ലേ​ഷ ഭ​ട്ട് (40), നാ​രാ​യ​ണ ഷെ​ട്ടി​ഗ​ർ (39), മി​ഥു​ൻ കു​മാ​ർ (33), വി​ജ​യ് ഷെ​ട്ടി (37), മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് (51) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ര​ണ്ട് ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ൾ, ഗു​ഡ്സ് ടെ​മ്പോ, 60 കി​ലോ കാ​പ്പി​ക്കു​രു അ​ട​ങ്ങി​യ 80 മോ​ഷ്ടി​ച്ച ചാ​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു.

    ലോ​റി​യു​ടെ ഉ​ട​മ​യും ഡ്രൈ​വ​റു​മാ​യ പു​ത്തൂ​ർ ക​ബ​ക്ക സ്വ​ദേ​ശി തീ​ർ​ത്ഥേ​ഷ് (29) ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. ഈ ​മാ​സം മൂ​ന്നി​ന് പി​രി​യ​യി​ലെ കാ​പ്പി സം​സ്ക​ര​ണ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 60 കി​ലോ വീ​ത​മു​ള്ള 320 ചാ​ക്ക് കാ​പ്പി​ക്കു​രു​വു​മാ​യാ​ണ് മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന​ത്. രാ​ത്രി പു​ത്തൂ​രി​ലെ​ത്തി ക​ബ​ക്ക​യി​ലെ നെ​ഹ്‌​റു ന​ഗ​റി​ൽ റോ​ഡ​രി​കി​ൽ ലോ​റി നി​ർ​ത്തി ഡ്രൈ​വ​ർ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​യി.

    പി​റ്റേ​ന്ന് യാ​ത്ര പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ഉ​ച്ച​യോ​ടെ മം​ഗ​ളൂ​രു തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് എ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​വി​ടെ ച​ര​ക്ക് ഇ​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് കാ​പ്പി നി​റ​ച്ച ചാ​ക്കു​ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. പ​രാ​തി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്, പു​ത്തൂ​ർ ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സ് ക്രൈം ​ന​മ്പ​ർ 120/2025 പ്ര​കാ​രം ഭാ​ര​തീ​യ ന്യാ​യ സം​ഹി​ത (ബി.​എ​ൻ.​എ​സ്) 2023ലെ ​സെ​ക്ഷ​ൻ 303 (2) പ്ര​കാ​രം കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    News Summary - coffee seeds theft
