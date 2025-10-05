Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 6:57 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 6:57 AM IST

    എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​യി​ലും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജും മ​ൾ​ട്ടി സ്​​പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ആ​ശു​പ​ത്രി​യും -സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ

    ‘22 ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു’
    എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​യി​ലും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജും മ​ൾ​ട്ടി സ്​​പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ആ​ശു​പ​ത്രി​യും -സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ
    ബെ​ള​ഗാ​വി​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച സൂ​പ്പ​ർ സ്​​പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ആ​ശു​പ​ത്രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ശേ​ഷം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​യി​ലും ഒ​രു സ​ർ​ക്കാ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജും മ​ൾ​ട്ടി സ്​​പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ആ​ശു​പ​ത്രി​യും നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ത​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ. നി​ല​വി​ൽ 22 ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. മ​റ്റു ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ഉ​ട​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങും.ആ​ശു​പ​ത്രി കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് വി​ദ​ഗ്ധ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ​യും നി​യ​മി​ക്കും. ഒ​ഴി​വു​ള്ള ത​സ്തി​ക​ക​ൾ നി​ക​ത്താ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​താ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ബെ​ള​ഗാ​വി ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ് കാ​മ്പ​സി​ൽ പു​തി​യ സൂ​പ്പ​ർ സ്​​പെ​ഷാ​ലി​റ്റി കെ​ട്ടി​ടം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. അ​വ​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കും. അ​സ​മ​ത്വം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ താ​ഴേ​ത്ത​ട്ടി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ അ​വ​സാ​ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വി​ക​സ​നം എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മേ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും വി​ക​സ​നം സാ​ധ്യ​മാ​കൂ.

    അ​തി​നാ​ൽ, എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ക്ഷേ​മ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തും. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​ഞ്ചി​ന​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ങ്ങ​ൽ ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും പ്ര​തി​ശീ​ർ​ഷ വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സ്ത്രീ​ക​ളെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ദ​രി​ദ്ര​ർ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ശ​ക്തി പ്രാ​പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ജാ​തി​വ്യ​വ​സ്ഥ​യും അ​സ​മ​ത്വ​വും ഇ​ല്ലാ​താ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വ​ട​ക്ക​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ എ​ട്ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ 95 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം അ​ധി​ക മ​ഴ പെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഏ​ക​ദേ​ശം 10 ല​ക്ഷം ഹെ​ക്ട​ർ വി​ള ന​ശി​ച്ചു. ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ക​ർ​ഷ​ക​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ കൂ​ടെ​യു​ണ്ടെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

