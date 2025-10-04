Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightകേ​ന്ദ്ര വി​ഹി​തം...
    Metro
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 8:09 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 8:09 AM IST

    കേ​ന്ദ്ര വി​ഹി​തം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കും -മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ

    text_fields
    bookmark_border
    കേ​ന്ദ്ര വി​ഹി​തം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കും -മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ന്ദ്ര ഫ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​മാ​യ വി​ഹി​തം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ കോ​ട​തി​ക​ളെ സ​മീ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.3200 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ കേ​ന്ദ്ര റീ​ഫ​ണ്ട് 17 മു​ത​ൽ 18 വ​രെ ശ​ത​മാ​നം യു.​പി​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 3.5 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മേ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ള്ളൂ.ഇ​ത് ന്യാ​യ​മാ​ണോ? തി​രു​ത്ത​ണം.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും 4.5 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് നി​കു​തി പോ​കു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് 14 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മേ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ള്ളൂ. അ​ത് ശ​രി​യ​ല്ല. ന്യാ​യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ പി​രി​ക്ക​ണം. പ​തി​ന​ഞ്ചാം ധ​ന​കാ​ര്യ ക​മീ​ഷ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ഗ്രാ​ന്റു​ക​ൾ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ കേ​ന്ദ്രം, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ധ​ന​മ​ന്ത്രി നി​ർ​മ​ല സീ​താ​രാ​മ​ൻ അ​ത് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തി​നാ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​മാ​യ വി​ഹി​തം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല.

    കൂ​ടാ​തെ, പ​തി​ന​ഞ്ചാം ധ​ന​കാ​ര്യ ക​മീ​ഷ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്ത 4590 കോ​ടി​യും ന​ൽ​കി​യി​ല്ല.ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ 6000 കോ​ടി രൂ​പ, ത​ടാ​ക പു​ന​രു​ജ്ജീ​വ​ന​ത്തി​ന് 3000 കോ​ടി രൂ​പ, ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന് ചു​റ്റു​മു​ള്ള പെ​രി​ഫ​റ​ൽ റി​ങ് റോ​ഡി​ന് 3000 കോ​ടി രൂ​പ, അ​പ്പ​ർ ഭ​ദ്ര പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് 5400 കോ​ടി രൂ​പ എ​ന്നി​വ​യും നി​ഷേ​ധി​ച്ചെ​ന്നും സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:karanataka newscentral shareKarnataka CM SiddaramaiahBanglore
    News Summary - CM Siddaramaiah says he will approch court to get central share
    Similar News
    Next Story
    X