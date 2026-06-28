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    Metro
    Posted On
    date_range 28 Jun 2026 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jun 2026 7:57 AM IST

    എസ്.എം. കൃഷ്ണ സ്മാരക ഇടനാഴി മുഖ്യമന്ത്രി തുറന്നു

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    എസ്.എം. കൃഷ്ണ സ്മാരക ഇടനാഴി മുഖ്യമന്ത്രി തുറന്നു
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    ബംഗളൂരു: മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എസ്.എം. കൃഷ്ണയുടെ പേരിലുള്ള ബംഗളൂരുവിലെ പ്രധാന പാതയായ 10.7 കിലോമീറ്റർ നീളവും 100 മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള സിഗ്നൽ രഹിതവും ടോൾ ഫ്രീയുമായ ഇടനാഴി കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ ശനിയാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

    631 കോടി രൂപ മുതൽമുടക്കിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ റോഡ് മാഗഡി റോഡിനും മൈസൂരു റോഡിനും ഇടയിലുള്ള യാത്രാ സമയം 60 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് 20 മിനിറ്റായി കുറക്കും. ഗ്രീൻ ബൊളിവാർഡുകൾ, സർവീസ് റോഡുകൾ, ഒരു പ്രത്യേക സൈക്ലിംഗ് ട്രാക്ക് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 10 വരികളുള്ള ആധുനിക റോഡ്‌വേ, കടബാഗെരെ ക്രോസിനെ ചല്ലഘട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.

    വ്യാവസായിക മേഖലകൾ, സ്കൂളുകൾ, തടാകങ്ങൾ, റോഡുകൾ തുടങ്ങിയ പൊതുജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കായി എതിർപ്പില്ലാതെ സ്വമേധയാ ഭൂമി നൽകുന്ന ഭൂവുടമകളുടെ പേരുകൾ ഒരു നന്ദി മതിലിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിലൂടെ ഭൂവുടമകളുടെ ത്യാഗങ്ങൾ ഓർമിക്കപ്പെടുമെന്ന് ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.

    ആധുനിക ബംഗളൂരുവിന് വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഒരു ദർശകനെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട്, റോഡിന് കൃഷ്ണന്റെ പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മൂന്ന് അണ്ടർപാസുകളും 11 പാലങ്ങളും 270 മീറ്റർ തുരങ്കവുമുള്ള ഈ റോഡ് നൈസ് റോഡിനേക്കാൾ വേഗതയേറിയ ബദൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഭാവിയിലെ മെട്രോ കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി മൂന്ന് മീറ്റർ സെൻട്രൽ മീഡിയൻ ഇവിടെയുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

    നാദപ്രഭു കെംപെഗൗഡ ലേഔട്ടിലെ ഒമ്പത് ബ്ലോക്കുകളെയും 11 അയൽ ഗ്രാമങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ റോഡ്, കാമ്പിപുര, കൊമ്മഘട്ട, കെഞ്ചനപുര, സമീപ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള കണക്റ്റിവിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. മൈസൂരു, മാണ്ഡ്യ, ഹാസൻ, രാമനഗര, കുനിഗൽ, മഗഡി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ഈ റോഡ് വേഗത്തിലുള്ള പ്രവേശനം നൽകുന്നുവെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.

    123 കിലോമീറ്റർ ബംഗളൂരു ബിസിനസ് കോറിഡോർ റോഡ് പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ടെൻഡറുകൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റിയെ മൈസൂർ റോഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാതക്കുള്ള അന്തിമ വിജ്ഞാപനം ഉടൻ പുറപ്പെടുവിക്കും. ഈ റോഡില്ലാതെ ബംഗളൂരുവിന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല, അതിനാൽ താൻ ധീരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും.

    ഭൂവുടമകൾക്ക് 35 ശതമാനം വാണിജ്യ ഭൂമിയും 40 ശതമാനം പാർപ്പിട ഭൂമിയും കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്ന വികസന അവകാശങ്ങൾ നഷ്ടപരിഹാരവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ഹെബ്ബാളിനടുത്ത് ചെറിയ തുരങ്ക പാത നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.

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    TAGS:newsSM KrishnaInaugurateBanglore News
    News Summary - CM inaugurates SM Krishna Memorial Corridor
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