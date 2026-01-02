Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഇ​ന്ത്യ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ്...
    Metro
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 9:12 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 9:12 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡി​ൽ നാ​ലാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​നി

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡി​ൽ നാ​ലാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​നി
    cancel
    camera_alt

    ബി. ​പ​രി​ണി​ത

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കു​രു​ന്നു പ്രാ​യ​ത്തി​ല്‍ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത ക​ഴി​വു​ക​ള്‍ കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 10 വ​യ​സ്സു​കാ​രി ഇ​ന്ത്യ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ്സി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടി. ബ​സ​വ​ന​ഗു​ഡി​യി​ലെ നെ​റ്റ് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളി​ലെ നാ​ലാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​നി ബി. ​പ​രി​ണി​ത​യാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​നു​ട​മ. സു​ബ്ബു പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ടെ​യി​ൽ​സ് ബൈ ​പാ​രി എ​ന്ന പു​സ്ത​കം ര​ചി​ച്ച പ​രി​ണി​ത രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യി.

    പി​താ​വ്​ കെ. ​ബാ​ലാ​ജി ബെ​സ്കോ​മി​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​രാ​ണ്. മാ​താ​വ്​ അ​നു​ഷ ആ​ർ. ഗു​പ്ത ദ​ന്ത ഡോ​ക്ട​റാ​ണ്. പ​രി​ണി​ത​ക്ക്​ പാ​ട്ടു​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ഥ​ക​ളും പ​റ​ഞ്ഞു കൊ​ടു​ക്കാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​മ്പ​ത് വ​യ​സ്സു​ള്ള​പ്പോ​ൾ പു​സ്ത​കം എ​ഴു​താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. എ​ഴു​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ പ്ര​സാ​ധ​ക​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഒ​രു​പാ​ട് വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ഒ​ടു​വി​ൽ ഹു​ബ്ബ​ള്ളി​യി​ലെ സു​ബ്ബു പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് പു​സ്ത​കം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ പി​താ​വ്​ പ​റ​യു​ന്നു. പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും പ​രി​ണി​ത വ​ര​ച്ച​താ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:educationstudentIndia Book Of Recordsachievement
    News Summary - Class 4 student in India Book of Records
    Similar News
    Next Story
    X